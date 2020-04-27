Как бороться с негативом во время карантина?

Пандемия COVID-19, когда болеет огромное количество людей, может запускать такие деструктивные эмоции, как паническое настроение, страх, повышенную тревогу, которые дестабилизируют человека и значительно ухудшают его качество жизни. Эти негативные эмоции подобно эпидемии очень быстро и легко передаются от одного человека к другому, заставляя совершать необдуманные поступки и подвергать себя неоправданному риску. Поэтому, чтобы уберечь себя от этого, очень важно уметь справляться и с тревогой, и с паникой, и со страхом.

Следуйте рекомендациям по соблюдению мер личной гигиены, чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом, находясь на самоизоляции. И не нужно говорить, что "карантин ничего не дает и никак не остановит болезнь". В Китае, где и все началось, именно карантин помог остановить эпидемию. Только надо его придерживаться, а не поставить себе цель встретиться с как можно большим количеством друзей и родственников. Понятно, что нелегко следовать таким жестким мерам, но постарайтесь не устраивать дружеские встречи с друзьями или соседями. Проводите время с семьей дома и наслаждайтесь свободным временем (когда еще его будет так много!), ведь заняться действительно есть чем.

Соблюдение "личной гигиены", то есть соблюдение и информационной гигиены - это необходимость ограничения в ознакомлении с негативной информацией. Не засоряйте свою голову информационным мусором, который индуцирует у вас повышенную тревогу. Научитесь анализировать и фильтровать негативную и недостоверную информацию. Если вы себя от нее не оторвете, то паника и тревога "накроет вас с головой". В этом состоянии рационально мыслить просто невозможно. Трезвый анализ и жесткое ограничение – вот что нужно сейчас сделать, чтобы обезопасить себя от разрушительной для вашей психики тревоги и паники.

А ведь болезнь объективно не настолько опасна, как ее рисуют в СМИ. Более 80% заражений связаны со штаммами вируса, которые нельзя считать смертельными. Гибель людей в автомобильных катастрофах, от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний происходит и сейчас в значительно больших количествах, а об этом не "трубят на каждом шагу", и панического настроя это не вызывает.

Но если у вас все - таки наблюдается постоянная повышенная тревога, паника и страхи по поводу коронавируса, попробуйте их рационализировать. Подумайте, чего именно вы боитесь, что может случиться? Пропишите на бумаги свои страхи, а также варианты ваших действий. Если вы будете подготовлены к тревожащей вас ситуации, тогда тревога станет слабее, и вам легче тогда с ней будет справиться. А может, вы еще в процессе прописывания своих страхов поймете, что они не обоснованы и не стоят того, чтобы так на них деструктивно реагировать.

Я уже говорила в предыдущих публикациях, что для победы над такими негативными эмоциями, как тревога, паника и страх можно использовать дыхательные техники самопомощи, а также упражнения по снятию мышечного напряжения.

Но есть еще один метод, кроме релаксации и визуализации, - это отвлечение! И этим методом находясь на карантине, вы можете пользоваться ежедневно. Читайте интересные книги, слушайте любимую музыку, выпекайте вместе с детьми вкусные пироги, сделайте давно запланированный ремонт или уборку все вместе. Все это только улучшит ваши отношения!

Научитесь говорить друг с другом о самом сокровенном, научитесь получать наслаждение от молчания вдвоем. Начните мечтать, как поедете к морю, услышите его теплое дыхание, как оно шумит и плещется, играя красками в лучах солнца.

Но не забывайте, конечно, и о личном пространстве. Это крайне важно!

Берегите себя! Коронавирус пройдет, а "расшатанные нервы" останутся, поэтому прямо сейчас отвлекитесь на что-то более интересное и полезное для вас и вашей семьи. Лучше потратить деньги на отдых и поездку к морю после карантина, чем на свое лечение у психиатра или психотерапевта!