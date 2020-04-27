Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевт Всі статті автора

Как бороться с негативом во время карантина?

414
Читати матеріал російською

Пандемия COVID-19, когда болеет огромное количество людей, может запускать такие деструктивные эмоции, как паническое настроение, страх, повышенную тревогу, которые дестабилизируют человека и значительно ухудшают его качество жизни. Эти негативные эмоции подобно эпидемии очень быстро и легко передаются от одного человека к другому, заставляя совершать необдуманные поступки и подвергать себя неоправданному риску. Поэтому, чтобы уберечь себя от этого, очень важно уметь справляться и с тревогой, и с паникой, и со страхом.

Следуйте рекомендациям по соблюдению мер личной гигиены, чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом, находясь на самоизоляции. И не нужно говорить, что "карантин ничего не дает и никак не остановит болезнь". В Китае, где и все началось, именно карантин помог остановить эпидемию. Только надо его придерживаться, а не поставить себе цель встретиться с как можно большим количеством друзей и родственников. Понятно, что нелегко следовать таким жестким мерам, но постарайтесь не устраивать дружеские встречи с друзьями или соседями. Проводите время с семьей дома и наслаждайтесь свободным временем (когда еще его будет так много!), ведь заняться действительно есть чем.

Соблюдение "личной гигиены", то есть соблюдение и информационной гигиены - это необходимость ограничения в ознакомлении с негативной информацией. Не засоряйте свою голову информационным мусором, который индуцирует у вас повышенную тревогу. Научитесь анализировать и фильтровать негативную и недостоверную информацию. Если вы себя от нее не оторвете, то паника и тревога "накроет вас с головой". В этом состоянии рационально мыслить просто невозможно. Трезвый анализ и жесткое ограничение – вот что нужно сейчас сделать, чтобы обезопасить себя от разрушительной для вашей психики тревоги и паники.

А ведь болезнь объективно не настолько опасна, как ее рисуют в СМИ. Более 80% заражений связаны со штаммами вируса, которые нельзя считать смертельными. Гибель людей в автомобильных катастрофах, от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний происходит и сейчас в значительно больших количествах, а об этом не "трубят на каждом шагу", и панического настроя это не вызывает.

Но если у вас все - таки наблюдается постоянная повышенная тревога, паника и страхи по поводу коронавируса, попробуйте их рационализировать. Подумайте, чего именно вы боитесь, что может случиться? Пропишите на бумаги свои страхи, а также варианты ваших действий. Если вы будете подготовлены к тревожащей вас ситуации, тогда тревога станет слабее, и вам легче тогда с ней будет справиться. А может, вы еще в процессе прописывания своих страхов поймете, что они не обоснованы и не стоят того, чтобы так на них деструктивно реагировать.

Я уже говорила в предыдущих публикациях, что для победы над такими негативными эмоциями, как тревога, паника и страх можно использовать дыхательные техники самопомощи, а также упражнения по снятию мышечного напряжения.

Но есть еще один метод, кроме релаксации и визуализации, - это отвлечение! И этим методом находясь на карантине, вы можете пользоваться ежедневно. Читайте интересные книги, слушайте любимую музыку, выпекайте вместе с детьми вкусные пироги, сделайте давно запланированный ремонт или уборку все вместе. Все это только улучшит ваши отношения!

Научитесь говорить друг с другом о самом сокровенном, научитесь получать наслаждение от молчания вдвоем. Начните мечтать, как поедете к морю, услышите его теплое дыхание, как оно шумит и плещется, играя красками в лучах солнца.

Но не забывайте, конечно, и о личном пространстве. Это крайне важно!

Берегите себя! Коронавирус пройдет, а "расшатанные нервы" останутся, поэтому прямо сейчас отвлекитесь на что-то более интересное и полезное для вас и вашей семьи. Лучше потратить деньги на отдых и поездку к морю после карантина, чем на свое лечение у психиатра или психотерапевта!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Психологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • В Україні запустять масове тестування на антитіла на коронавірус: Степанов назвав терміни.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини