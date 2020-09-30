Если спросите, то любой врач-иммунолог вам скажет, что иммунитет человека бывает трёх видов:

1) Врождённый. В процессе эволюции многие инфекционные заболевания такое количество раз прошли через иммунную систему нескольких поколений людей, что в итоге просто, благодаря регулярной выработке определённых антител, перестали быть заразными для всех последующих поколений.

2) Приобретённый. Такими болезнями, как, например, корь и ветрянка люди если и болеют, то только один раз в жизни (как правило, в детстве) после чего уже до конца дней получают от них защиту на уровне своей личной иммунной системы.

3) Искусственный. Этот вид иммунитета у нас возникает в следствии введения в организм специального медицинского препарата, биологического происхождения, под названием вакцина. Именно на создание такой формы иммунитетасейчас так уповает весь мир, в борьбе с COVID-19.

Но эта сегодняшняя пандемия, снова подняла вопрос о крайней важности формирования такого вида иммунитета, как: "Эмоциональный иммунитет". Я уже не раз говорил, и повторюсь снова, что в условиях пандемии, благодаря глобальному миру информации, негативные эмоции распространяются по планете быстрее любого вируса. Чем же может помочь в этой ситуации наука психология?

Если говорить языком формулировок, то можно определить "Эмоциональный иммунитет" – как сформированную способность разума уменьшить, или полностью нейтрализовать, негативные и ненужные эмоции, досаждающие человеку в повседневной жизни.

Правильно сформировать эту способность нам помогут:

1) Тренировки эмоционального интеллекта.

После выхода в свет бестселлера Дэниэля Гоулмана "Эмоциональный интеллект", по всему миру стали расходится техники способствующие его развитию. Приведу три из них:

- "Я – послание". Это осознанное понимание того, что вместо фразы: "Меня всё время раздражает вот этот человек!", мы должны осознанно себе говорить, при каждом таком случае: "Я всё время раздражаюсь из-за действий этого человека". И, ставя вопрос таким образом, стараться анализировать и понять почему во мне возникает этот гнев и напряжение? Таким образом, ежедневно выполняя это простое упражнение, мы переносим анализ этой ситуации с внешней причины – другого человека, в глубь себя – на корень нашего гнева.

- "Осознанно слушаем критику в свой адрес". То есть учимся осознанно размышлять о том, что может раздражать в нас других людей. И главное – почему мы так раздражаемся сами, когда слушаем чужую критику в свой адрес? В чём кроется наша гордость? И где те болевые точки в нашем подсознании, одно только прикосновение к которым, может вызывать у нас бурю негатива и желание резко ответить своему критику, например: "Да, кто тебе дал право делать мне замечания?!!". Так мы учимся анализировать свои неосознанные эмоции.

- "Делаем нужную паузу". Учимся выявлять, и тут же исправлять наши автоматические эмоциональные реакции. Например, ваш начальник, или коллега накричал на вас за то, что вы не успели выполнить какую-то работу. Люди в такие моменты начинают действовать привычным для себя образом, либо защищаясь оправдываться, либо атаковать в ответ с помощью встречной агрессии. Теперь вы, вместо привычной для вас реакции, делаете пару глубоких вдохов, и задаёте себе вопрос: "А адекватно ли я реагирую на привычную стрессовую ситуацию?"

2) "Используем с пользой эффект эмоционального бумеранга". Дарим позитивные эмоции не стесняясь, получая в ответ тот же позитив. Абсолютно все психически здоровые люди любят, когда им говорят приятные вещи (просто не все любят в этом признаваться!). Поэтому не проходите мимо возможности сказать что-то приятное человеку, который вам очень дорог, или просто симпатичен.

3) "Учимся подбирать позитивные синонимы". Мы всегда можем, в спокойной обстановке, составить список тех качеств другого человека, которые нас особенно раздражают, и переосмыслить их. (Особенно хорошо это делать вместе с опытным психологом). Так, проанализировав получившейся список, мы всегда можем реинтерпретировать названные качества человека, превратив, например: слабость в доброту, непоследовательность в гибкость, болтливость в общительность и т.д.

4) "Лекарство против страха".

Учимся ставить под контроль то полушарие головного мозга, которое отвечает за наши эмоции. Соответственно у правшей – это правое, а у левшей, получается – левое.

Я уже написал об этом приёме целую отдельную статью, с одноимённым названием, поэтому не буду повторяться.

Подытожив сказанное выше, считаю важным подчеркнуть, что, когда я говорю о работе над эмоциональным иммунитетом, я по сути говорю о "закалке" нашей врождённой лимбической системы. Да, негативные эмоции для каждого человека также важны, поскольку помогают нам учиться на своих же собственных ошибках. Иными словами, с помощью негативных переживаний, наш бесценный жизненный опыт в поведении и повседневном общении становиться нами приобретённым. А работа по укреплению и развитию своего эмоционального иммунитета нужна главным образом для того, чтобы наши эмоции служили, в первую очередь – нашим же интересам. И таким образом, становясь искусственной, эта новая форма нашего иммунитета превращается в настоящее искусство!

Всех благодарю за внимание!