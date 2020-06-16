Сегодня наступило время перемен, и преодоления жизненных препятствий. Мы все оказались в ситуации невиданного кризиса, в современной истории человечества. Безусловно, и этот кризис наше общество осилит, как и все предыдущие. Но быстрее и качественнее этот путь преодолеют те из нас кто обладает наиболее важными, в этой ситуации, качествами личности. Перечислю их по порядку:

1) Решительность. Дело в том, что многие путают это качество с храбростью. Дескать, смельчаку всегда и всё по плечу. Но решительность – это как раз способность к осознанному действию, при полном понимании возможной опасности. И здесь ключевым фактором оказывается способность держать свой страх под личным контролем, не позволяя ему себя парализовать.

2) Способность слушать и слышать. Дело в том, что в каждый стрессовый период, есть риск угодить в полосу "тоннельного зрения". В результате этого, число собственных вариантов эффективного поведения может резко сужаться, не оставляя пространства для креативной фантазии и интеллектуального манёвра. И вот тут умение, отказавшись от собственной гордости, прислушаться к советам опытных коллег-специалистов в той области, где ты сам являешься профи, может стать тем путеводным маяком, который укажет правильный путь, в нужном тебе направлении.

3) Признать своё право быть "неидеальным". Конечно здорово, когда всё за что ты берёшься выходит у тебя без сучка и задоринки. И многим не терпится, как можно быстрее восстановить свои утраченные за карантин позиции. Но, как я люблю повторять, любая "удача" (как и "неудача") – это просто статистика. А поскольку любой из нас несовершенен, уже одно лишь согласие со своим правом на ошибку, помогает не драматизировать любое неверное действие. Сильные личности, признавая собственные просчёты, ищут в своих неудачах новые варианты для следующего успешного шага, делая верные для себя выводы.

4) Они начинают действовать сами, не ожидая подходящих обстоятельств. Сильные личности сосредотачиваются на том, что необходимо сделать, чтобы ситуация повернулась к ним лицом. И здесь важнейшим моментом является умение ставить перед собой конкретные и чётко очерченные цели. А после этого, расписать себе этот путь пошагово, при необходимости, как я уже сказал выше, обратившись за советом к опытным коллегам.

5) Спокойная реакция на критику. Способность не поддаваться негативным эмоциям и панике, всегда помогают сильному человеку трезво анализировать любую непростую ситуацию. А найдя в чужих замечаниях рациональное зерно, использовать его, в сложившейся обстановке, себе на пользу. Менять своё поведение в сложной ситуации, а не ждать пока она измениться сама – ещё одна отличительная черта сильной натуры.

6) Самодисциплина. Умение в нужный момент собраться, и, сказав "нет" разным отвлекающим вещам, сосредоточиться на заданной цели – залог успеха в начале любого выбранного пути. Понимание, что выбранная дорога потребует определённых временных, физических и эмоциональных затрат, а потому и необходимость выкладываться в такие моменты – всегда будет способствовать реализации любых ваших планов.

7) Ассертивность. Поскольку подавляющее большинство живёт в кругу близких и значимых для нас людей, мы часто можем испытывать на себе давление с их стороны. Когда эти люди, без нашей просьбы, часто из самых лучших побуждений, начинают нас убеждать в необходимости пожалеть себя и, временно, всё отложить. Или, не делать, как им кажется, слишком рискованных шагов, убеждая нас в том, что мы недостаточно компетентны в своих вопросах, это как раз самый подходящий момент для того, чтобы включить ассертивность – способность принимать ответственные решения, без оглядки на мнение значимых других.

Да, никто из нас не может на сто процентов точно предугадать, чем именно закончатся наши действия, но отказываться от них, лишь из-за чьих-то, но не ваших сомнений – неразумно, в принципе. Поэтому последнее слово в принятии любого важного решения, сильная личность всегда оставляет за собой!

Подытожив сказанное, лишь добавлю, что любому человеку, не обнаружившему в себе выше перечисленных качеств, или, найдя их у себя в недостаточном количестве, этот очень непростой период нашей жизни даёт отличную возможность заняться саморазвитием. Ведь сколько бы ни было в жизни дорог, но свой собственный путь каждому из нас предстоит пройти самому. И лишь наша сила воли, которая в основе своей и состоит из семи приведённых здесь компонентов, позволит нам раскрыть свой собственный потенциал, невзирая на любые сложные обстоятельства.

Всем желаю большого успеха!

И благодарю за внимание!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!