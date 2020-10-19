На початку навчального року, коли було обговорено питання необхідності придбання захисних масок школярам за рахунок їх батьків, заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук щиро дивувався в чому проблема. Мовляв, батьки ж забезпечують дітей зошитами, ручками, олівцями – поряд з цим повинні забезпечувати і масками. На обурення батьків про те, що достатня кількість масок (мінімум 2 штуки в день) – це недешеве задоволення, чиновник рекомендував шити маски самостійно і приводив в приклад себе, розповідаючи про те, як вони з дочкою самостійно шили маски.

Мене все це обурювало. Я впевнена, що саме держава за рахунок коштів платників податків має забезпечити захист школярів, тому написала цілу статтю. В основу даної статті я заклала не свої емоції, а цілком обгрунтовані розрахунки, виходячи з встановленого прожиткового мінімуму, і намагалася довести, що маски повинні бути надані дітям безкоштовно. На жаль, ні моя стаття, ні інші статті, ні обурення батьків не дали результатів, і діти пішли в школу в масках, куплених їх батьками.

Чому я зараз згадала про це? Та тому, що зовсім недавно прочитала начебто нешкідливу інформацію про те, що за період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами Верховної Ради витрачено 698,3 тис.грн. на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів.

А далі в мене виникають питання. Невже, наші депутати є найбіднішим і незахищеною верствою населення і не можуть самі купити собі маски? Чому на придбання масок для депутатів витрачаються кошти платників податків? Чому депутатам купують маски за бюджетні кошти, а школярам, пенсіонерам, незахищеним верствам населення - ні? Нікому не здається ця ситуація цинічною?

У мене немає інформації щодо придбання за бюджетні кошти масок для Кабінету Міністрів та інших міністерств, але підозрюю, що ситуація така ж, як і з Верховною Радою. А якщо я права, то значить, Ігор Гарбарук, впевненому, що батьки повинні купувати самостійно захисні засоби для своїх дітей, купуються маски за рахунок платників податків.

І, до речі, щось я не бачила жодної фотографії заступника міністра в самостійно пошитого масці, яку він так рекламував ...

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