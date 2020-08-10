Борьба с тревогой через расслабление и напряжение

Наличие чувства тревоги – одна из потребностей для выживания нашего вида в процессе эволюции. Именно, благодаря тревоге мы обходили сомнительные болота и заросли, в которых мог подкарауливать голодный хищник.

Организм должен быть всегда настороже для того, чтобы мы выжили. Для этих целей у него есть три варианта действий: бей, беги, замри. Все они требуют мышечной работы и напряжения, поэтому, как только у человека возникает чувство тревоги, тело тут же реагирует напряжением мышц. Просто для интереса, попробуйте проследить за собой в моменты, когда переживаете за что-то. Вы увидите, что ваши мышцы торса сформировали мышечный корсет, ноги напряжены и как будто готовы к прыжку или побегу.

Те, кто больше склонен к тревожности, наблюдается напряжение отдельных групп мышц или всего тела. Оно сформировалось из-за слишком частого напряжения. Убрав это напряжение, расслабив все мышцы, можно успешно справиться с чувством тревоги. Далеко не все люди так хорошо чувствуют свое тело, чтобы в любой момент уметь почувствовать мышечное напряжение. Поэтому, в первую очередь следует научиться отличать ощущения напряжения и расслабления. Для этой цели существует целый комплекс упражнений, который поможет вам стать на путь борьбы с тревогой.

Главное упражнение, которое рекомендовано для освоения напряжения и расслабления – чередование напряжения мышц на несколько секунд. У многих людей существуют проблемы с расслаблением – они просто не могут полностью расслабить мышцу. Для этого нужно пойти путем от обратного – через максимальное напряжение. Лягте на пол, почувствуйте границы своего тела, затем обратите внимание на руку. Максимально напрягите мышцы руки, задержитесь в этом положении как можно дольше, не сдавайтесь и держитесь до последнего. Затем резко расслабьтесь, и вы почувствуете, как ваши мышцы полностью обмякли, и в них не осталось ни капли напряжения. Повторяя это упражнение, со временем вы научитесь обходиться и без предварительного напряжения и сможете сразу же расслаблять мышцы.

Суть всех упражнений, направленных на работу с тревогой через тело, сводится к тому, что нужно научиться расслабляться. В конечном результате не столь важно, каким образом вы пришли к этому: используя аутотренинг, попеременное напряжение, медитацию или телесно-ориентированную психотерапию. Поэтому не бойтесь искать именно то, что подходит вам.

Постарайтесь довести навык расслабления до автоматизма, ведь в тревожном состоянии у вас не будет времени на то, чтобы удобно лечь и попеременно расслабить все группы мышц. Залог успеха – уметь расслабляться за несколько секунд после возникновения мысли об этом. Таким образом, вы сможете улучшить свою концентрацию, лучше справляться со своими ежедневными задачами, и тревога больше вас не будет выбивать из привычной колеи жизни.

Помните, что самостоятельно справиться с тревогой, не доводя ее до болезненного состояния, может каждый из нас!