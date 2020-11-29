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/ Новини здоров'я

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Журналіст Всі статті автора

Вітаміни й антибіотики під час COVID-19: допомагають чи шкодять? Пояснюємо, що повинен знати кожен українець

  • Боячись заразитися, українці в прямому сенсі спустошують аптеки, скуповуючи вітаміни й найпоширеніші антибіотики

  • Через таку тенденцію вже серйозно занепокоїлися лікарі. Мовляв, бездумне вживання вітамінів принесе більше шкоди, ніж користі

  • Головний анестезіолог МОЗ Сергій Дубров застеріг про наслідки навіть сімейних лікарів, які надають першу допомогу

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Тиждень-два тому з аптек великих українських міст почали зникати не тільки вітаміни, які призначають хворим на коронавірус, але й антибіотики для лікування хвороб дихальних шляхів. Люди купують їх на всякий випадок і вживають із метою профілактики, хоча лікарі в один голос попереджають: шкоди від такого самолікування буде більше, ніж користі.

Чому це так, що робити і як лікувати – розбирався OBOZREVATEL.

За чим "полюють" українці?

Боячись заразитися, українці в прямому сенсі спустошують аптеки, скуповуючи вітаміни й найпоширеніші антибіотики для лікування дихальних шляхів і ЛОР-органів.

Найперше йдеться про вітаміни групи C, D, A і препарати, що містять цинк. Серед антибіотиків важко знайти "Авелокс" і "Моксифлоксацин".

І якщо вітаміни вже є в наявності, то останніх двох позицій майже немає досі.

Скриншот із сайту Таблетки.юа
Скриншот із сайту Таблетки.юа
Скриншот із сайту Таблетки.юа
Скриншот із сайту Таблетки.юа

Чому не потрібно "штурмувати" аптеки?

Лікарі стурбовані такою тенденцією й акцентують увагу на тому, що бездумне вживання вітамінів без попередніх аналізів та інформації щодо стану здоров'я людини швидше зашкодить їй, ніж принесе користь.

"Наприклад, якщо вживати багато вітаміну С – можуть активізуватися камені в нирках. Був у мене колись пацієнт, який любив пити воду з лимоном уранці. Це спричинило в нього зрушення каменів у жовчному міхурі. Якщо в когось гастродуоденіт (запалення слизової оболонки шлунка, яке переходить на слизові оболонки дванадцятипалої кишки. – Ред.) або ентероколіт (одночасне запалення тонкої і товстої кишок. – Ред.), то скільки б ви вітамінів не випили, на користь вони не підуть", – пояснив OBOZREVATEL лікар Тарас Жиравецький.

Інші його колеги говорять те саме. Наприклад, відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська переконана, що вживання вітамінів із метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не є панацеєю. Але через слабку довіру до державних інституцій люди в Україні звикли самі рятуватися. Вони черпають інформацію де завгодно, зокрема і в плані коронавірусу. І що головне – цей небезпечний процес зупинити неможливо.

"Важкі форми коронавірусу призводять до дефіциту вітамінів, тому ми їх призначаємо в комплексі. Але якщо в людини немає дефіциту вітаміну D, його вживання (без вказівок лікаря. – Ред) може досить негативно позначатися на організмі. Препарати цинку теж бездумно вживати не можна. Тільки за призначенням лікаря в постконтактний період", – зазначила вона.

Передозування та побічні ефекти вітамінів, які часто рекомендують вживати для профілактики й лікування COVID-19, можуть спричинити більш важкі наслідки, ніж сам коронавірус, уточнив дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. Мовляв, немає жодного закінченого дослідження, що доводить, що вживання вітамінів має профілактичний або лікувальний ефект під час коронавірусу.

Антибіотики під час COVID-19 не можна вживати без узгодження з лікарем

Головний анестезіолог МОЗ, професор Сергій Дубров категорично не рекомендує вживання антибіотиків під час коронавірусної інфекції. Тільки в разі ускладнення стану, але призначати їх можуть лише лікарі.

Він також застеріг сімейних лікарів від використання антибіотиків у разі легкого й навіть середнього перебігу коронавірусної хвороби. Ось його слова OBOZREVATEL:

  • Під час ковіду не показані антибіотики, не показані! І наступна проблема, яка чекає нас через 6-12 місяців, – це стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту. Антибіотики не працюють, а лікарі часто призначають їх, коли не треба. Хоча їх вживання потребує не більше ніж 5% ковідних хворих.

  • У мене в 17-й лікарні із двох поверхів антибіотиків не отримує жоден пацієнт. Їх потребують важкі пацієнти, які перебувають на ШВЛ або з ускладненнями в реанімації.

  • А що робиться на первинному ринку? Сімейний лікар призначає 2-3 антибіотики й протигрибкових препаратів абсолютно необґрунтовано. Ми ще 17 вересня написали, що антибіотики протипоказані, якщо не доведено бактеріальну інфекцію. І що робити з такими лікарями, які призначають антибіотики всупереч протоколу, я просто не знаю.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Коронавірус Лікування коронавірусу в Україні
Місце
Україна
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