Вітаміни й антибіотики під час COVID-19: допомагають чи шкодять? Пояснюємо, що повинен знати кожен українець

Через таку тенденцію вже серйозно занепокоїлися лікарі. Мовляв, бездумне вживання вітамінів принесе більше шкоди, ніж користі

Тиждень-два тому з аптек великих українських міст почали зникати не тільки вітаміни, які призначають хворим на коронавірус, але й антибіотики для лікування хвороб дихальних шляхів. Люди купують їх на всякий випадок і вживають із метою профілактики, хоча лікарі в один голос попереджають: шкоди від такого самолікування буде більше, ніж користі.

Чому це так, що робити і як лікувати – розбирався OBOZREVATEL.

За чим "полюють" українці?

Боячись заразитися, українці в прямому сенсі спустошують аптеки, скуповуючи вітаміни й найпоширеніші антибіотики для лікування дихальних шляхів і ЛОР-органів.

Найперше йдеться про вітаміни групи C, D, A і препарати, що містять цинк. Серед антибіотиків важко знайти "Авелокс" і "Моксифлоксацин".

І якщо вітаміни вже є в наявності, то останніх двох позицій майже немає досі.

Скриншот із сайту Таблетки.юа

Скриншот із сайту Таблетки.юа

Чому не потрібно "штурмувати" аптеки?

Лікарі стурбовані такою тенденцією й акцентують увагу на тому, що бездумне вживання вітамінів без попередніх аналізів та інформації щодо стану здоров'я людини швидше зашкодить їй, ніж принесе користь.

"Наприклад, якщо вживати багато вітаміну С – можуть активізуватися камені в нирках. Був у мене колись пацієнт, який любив пити воду з лимоном уранці. Це спричинило в нього зрушення каменів у жовчному міхурі. Якщо в когось гастродуоденіт (запалення слизової оболонки шлунка, яке переходить на слизові оболонки дванадцятипалої кишки. – Ред.) або ентероколіт (одночасне запалення тонкої і товстої кишок. – Ред.), то скільки б ви вітамінів не випили, на користь вони не підуть", – пояснив OBOZREVATEL лікар Тарас Жиравецький.

Інші його колеги говорять те саме. Наприклад, відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська переконана, що вживання вітамінів із метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не є панацеєю. Але через слабку довіру до державних інституцій люди в Україні звикли самі рятуватися. Вони черпають інформацію де завгодно, зокрема і в плані коронавірусу. І що головне – цей небезпечний процес зупинити неможливо.

"Важкі форми коронавірусу призводять до дефіциту вітамінів, тому ми їх призначаємо в комплексі. Але якщо в людини немає дефіциту вітаміну D, його вживання (без вказівок лікаря. – Ред) може досить негативно позначатися на організмі. Препарати цинку теж бездумно вживати не можна. Тільки за призначенням лікаря в постконтактний період", – зазначила вона.

Передозування та побічні ефекти вітамінів, які часто рекомендують вживати для профілактики й лікування COVID-19, можуть спричинити більш важкі наслідки, ніж сам коронавірус, уточнив дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. Мовляв, немає жодного закінченого дослідження, що доводить, що вживання вітамінів має профілактичний або лікувальний ефект під час коронавірусу.

Антибіотики під час COVID-19 не можна вживати без узгодження з лікарем

Головний анестезіолог МОЗ, професор Сергій Дубров категорично не рекомендує вживання антибіотиків під час коронавірусної інфекції. Тільки в разі ускладнення стану, але призначати їх можуть лише лікарі.

Він також застеріг сімейних лікарів від використання антибіотиків у разі легкого й навіть середнього перебігу коронавірусної хвороби. Ось його слова OBOZREVATEL:

Під час ковіду не показані антибіотики, не показані! І наступна проблема, яка чекає нас через 6-12 місяців, – це стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту. Антибіотики не працюють, а лікарі часто призначають їх, коли не треба. Хоча їх вживання потребує не більше ніж 5% ковідних хворих.

У мене в 17-й лікарні із двох поверхів антибіотиків не отримує жоден пацієнт. Їх потребують важкі пацієнти, які перебувають на ШВЛ або з ускладненнями в реанімації.

А що робиться на первинному ринку? Сімейний лікар призначає 2-3 антибіотики й протигрибкових препаратів абсолютно необґрунтовано. Ми ще 17 вересня написали, що антибіотики протипоказані, якщо не доведено бактеріальну інфекцію. І що робити з такими лікарями, які призначають антибіотики всупереч протоколу, я просто не знаю.

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