Препарати проти ревматизму можуть знизити ризик смерті від коронавірусу – вчені

Названо два активних інгредієнти

Два активних інгредієнти проти ревматизму можуть врятувати життя хворим на коронавірус.

Як пише Bild, про це свідчать результати міжнародного дослідження за участю 800 тяжкохворих пацієнтів, яких лікували в лікарні. Ліки від ревматизму покращують перебіг хвороби і знижують смертність пацієнтів.

Йдеться про активні інгредієнти тоцилизумаб і сарилумаб, які вже багато років використовуються при ревматоїдному артриті. Ці препарати на основі антитіл вводяться в вигляді інфузії і мають протизапальну дію.

Відомо, що пацієнти з COVID-19 при інтенсивній терапії страждають від надмірної реакції імунної системи, так званого цитокинового шторму, який може привести до органної недостатності.

Ліки від ревматизму зменшують запалення, яке пошкоджує органи, і, таким чином, підвищують їхні шанси на виживання. Таке лікування знизило абсолютний ризик смерті на 8,5%.

Крім того, пацієнти реанімації швидше видужували. Їм було потрібно на 10-11 днів менше підтримки з допомогою кисню, ніж пацієнтам з контрольної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Медичного університету в Анкарі (Туреччина) прийшли до висновку, що через коронавірус в організмі людини різко знижується вміст вітаміну А, що часто призводить до важкого перебігу захворювання.

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