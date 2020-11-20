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Понад 70% українців змінили ставлення до здоров'я з початку пандемії COVID-19 – опитування

  • Також громадяни України відповіли, як саме вони зміцнюють імунітет

  • Більшість – п'є вітаміни

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В Україні понад 70% громадян почали зміцнювати свій імунітет після початку пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані опитування, оголошені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 20 листопада.

Українцям поставили запитання: "З початком епідемії ви стали більше дбати про свій імунітет?". Ствердно відповіли 70,7%, негативно – 29,3%.

Результати опитування.
Результати опитування.

Водночас 60,4% п'ють для цього вітаміни, 51% правильно харчується, 33,4% поліпшили свій сон, 29,9% займаються спортом, 13,6% вакцинуються від грипу.

Українці розповіли, як вони зміцнюють імунітет.
Українці розповіли, як вони зміцнюють імунітет.

Опитування проводила компанія Liberty Report 12-13 листопада серед понад 15 тисяч людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійські вчені прийшли до висновку, що діти, які контактують із зараженими коронавірусів батьками, можуть придбати імунітет до нього, не відчуваючи при цьому важких симптомів інфекції.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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