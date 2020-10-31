Скільки потрібно спати, щоб протистояти негативним факторам довкілля

Як малорухливий спосіб життя впливає на організм

Імунітет захищає від багатьох хвороб, буває вроджений (у новонароджених) і набутий, специфічний і неспецифічний. Роблячи щеплення, наприклад, проти правця, дифтерії, поліомієліту тощо, ми формуємо його штучно.

Як в умовах зростаючої "агресивності" довкілля й пандемії COVID-19 можна підвищити природний імунітет, OBOZREVATEL розповіла практикуючий дитячий ЛОР Людмила Воронцова.

Сонце, повітря та вода

Останнім часом малорухливий спосіб життя дітей, відсутність фізичних навантажень, недостатнє перебування на свіжому повітрі, незбалансоване, а іноді й неправильне харчування призводять до зниження імунітету та серйозних наслідків.

На жаль, нерідкими стали випадки раптової смерті дітей на уроках фізкультури і просто на уроках. І діагнози при цьому зовсім не дитячі, зокрема інсульти та серцево-судинна недостатність.

Навіть якщо діти виходять гуляти на свіжому повітрі, то і тут, замість того, щоб активно рухатися, багато хто сидить на лавочках, втупившись у свої гаджети. Така ж картина і в громадському транспорті.

Як впливає те, що відбувається, з медичної точки зору

Тривале сидіння, нахиливши голову, призводить до перенапруження м'язів у шийному відділі хребта. Це погіршує циркуляцію спинно-мозкової рідини та ускладнює надходження крові до головного мозку. Як наслідок, виникають часті головні болі. У разі тривалого погляду вниз м'язи очного яблука також перенапружуються і через це нерідко відзначається зниження гостроти зору. Рекомендації не носити мобільний телефон у нагрудній кишені, щоб уникнути впливу високочастотного поля на серце, відомі. Носіння мобільних телефонів у кишенях брюк не вважається фактором ризику, хоча наслідки впливу високочастотного електромагнітного випромінювання в області органів таза поки не достатньо вивчені, щоб можна було робити якісь певні висновки. Для того, щоб говорити про наслідки, потрібно чимало часу. Вважається, що повинно пройти приблизно 30 років – час зміни одного покоління. Але вже зараз лікарі акушери-гінекологи відзначають значне збільшення безпліддя як жіночого, так і чоловічого, а також збільшення вродженої патології і навіть каліцтв у новонароджених. Над цим варто замислитися.

Як протистояти негативним факторам довкілля

Проводьте більше часу на свіжому повітрі незалежно від погоди. Частіше провітрюйте приміщення.

Підтримуйте температуру житлових приміщення від 18 до 21 градусів за вологості 40-60%.

Вводьте в раціон харчування додатково полівітаміни та мікроелементи для того, щоб не допускати їх дефіциту. Проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, щоб визначити, які саме вітаміни бажано приймати у вашому конкретному випадку.

Слідкуйте за тим, щоб у вас не було недосипання, особливо хронічного. Тривалість повноцінного сну становить 7-8 годин. Не забувайте про ранкову зарядку, фізичні вправи і водні процедури.

Якщо є можливість, у літній час намагайтеся походити вранці босоніж по росі. А взимку по снігу – одну-дві хвилини пробіжкою.

Як альтернативу можна запропонувати походити по каштанах, викладених на піддоні, які ви можете зібрати восени. Користуватися таким тренажером можна протягом року.

Під час роботи за комп'ютером не забувайте регулярно робити перерви на кілька хвилин, при цьому бажано встати, пройтися і подивитися вдалечінь.

Хтось може сказати, ну і що тут особливого, всі ці рекомендації давно відомі. Але давайте чесно відповісти самим собі – а які з них ми виконуємо? Завжди робимо ранкову зарядку, приймаємо контрастний душ або обливаємося холодною водою? Так, може, все ж варто походити по каштанам, поки їх ще не засипало снігом?

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