Супрун розповіла про хворобу, під час якої у дітей температура до 40 градусів

Мирослав Семенюк Педіатрія 17:36, 4.12.2020 Оновлено: 17:38, 4.12.2020

Хвороба розеола, яка вражає переважно дітей до 2 років, підступна тим, що її складно розпізнати.

Як написала в Facebook колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, симптоми цього захворювання можна сплутати з алергічним висипом, "атиповим" кіром чи краснухою.

"У дитини висока температура: 39, часом навіть 40 градусів. Тяжко збивається ліками й швидко повертається знову. З інших симптомів часто – нічого. Батьки думають "може, це зубки ріжуться", але так триває понад день, два, три дні", – описала вона сиптоми розеоли.

Як розпізнати розеолу
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Крім раптово високої температури, в дитини можуть бути:

  • симптоми, схожі на застуду: біль у горлі, нежить і кашель;

  • втрата апетиту;

  • збільшені лімфовузли на шиї;

  • набряклі повіки.

Ще один специфічний симптом – рожевий висип по тілу. Він трапляється в той момент, коли температура тіла повертається до норми: на 3-5 день хвороби. Висип являє собою рожево-червоні плями. Зазвичай вони пласкі, але можуть бути і у вигляді горбиків. Деякі плямки можуть бути оточені білим кільцем.

Зазвичай висип вражає спершу груди, живіт та спину. Пізніше може розповсюдитись на шию та руки. Висип може дійти й до обличчя та ніг, а може й ні.

Під час розеоли висип не свербить й не викликає іншого дискомфорту. Він може зійти вже за кілька годин, а може за кілька днів. Мазати прищики нічим не потрібно, вони зникнуть самі.

Хворіють на розеолу в будь-яку пору року. Переважно діти від 6 до 15 місяців. У деяких дітей хвороба проходить у дуже легкій формі, а інші можуть відчувати повний спектр неприємних симптомів. Розеола настільки поширена, що більшість дітей хворіють на неї ще до того, як підуть у дитячий садок. Тому дорослі люди переважно вже мають до неї імунітет.

Найпоширенішою причиною розеоли є вірус герпесу людини 6-го типу. Рідше спричинити хворобу може інший вірус герпесу людини – 7-го типу.

Як і будь-який вірус, розеола поширюється від людини до людини, коли заражена людина кашляє, чхає або перебуває поруч із іншими у закритому й погано провітрюваному приміщенні. Також можна заразитися після контакту зі слиною хворого – наприклад, попити з однієї чашки.

Що робити, якщо у вашої дитини розеола:

  • якщо дитина погано почувається – дайте їй відпочити;

  • слідкуйте, щоби вона обов’язково випивала багато рідини;

  • якщо температура викликає почуття дискомфорту – дайте дитяче жарознижувальне (парацетомол чи ібупрофен). Розмір дозування має сказати лікар.

"Не треба закутувати, одягати, вкривати дитину додатковими ковдрами. Їй має бути комфортно, а не спекотно. Давайте ліки лише в тому дозуванні й часовому проміжку, який рекомендував лікар", – порадила Супрун.

Терміново зверніться до лікаря, якщо:

  • дитина молодша 3 місяців і має температуру 38 градусів або вище;

  • дитина віком від 3 до 6 місяців і має температуру 39 або вище;

  • має високу температуру, яка триває 5 днів або довше;

  • поводиться незвично і ви хвилюєтеся;

  • температура не знижується після парацетамолу чи ібупрофену;

  • демонструє ознаки зневоднення: підгузки сухі або не дуже мокрі, дитина плаче без сліз, "запалі" очі.

Терміново викликайте екстрену допомогу, якщо:

  • дитина діє розгублено, говорить сплутано чи без сенсу;

  • синя, бліда або плямиста шкіра, губи або язик;

  • висип, який не зникає, якщо на нього натиснути (ви можете це перевірити, натиснувши прозорою склянкою);

  • є утруднене дихання, задишка або дуже швидке дихання.

Як правило, розеола проходить легко і без наслідків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун поділилася детальною інформацією про те, чому виникає депресія.

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Здоров'я Педіатрія

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