Применение внутривенных иммуноглобулинов в педиатрии

Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) являются препаратами с широким спектром антител против многих чужеродных антигенов. Спектр их применения включает иммуномодулирующую и заместительную терапию при нарушениях гуморального звена иммунитета. Наиболее изученным методом терапии при первичном иммунодефиците (ПИД) и различных нарушениях антителообразования является заместительная терапия.

ПИД проявляется в разных формах, включая наследственную гипогаммаглобулинемию, общую вариабельную иммунную недостаточность, комбинированные виды иммунодефицитов и др. Цель лечения состоит в достижении посттрансфузионного сывороточного уровня IgG больше 5 г/л.

В Украине, в сравнении с показателями других стран, регистрируется лишь небольшое число больных ПИД, что связано с низким уровнем диагностики. При приобретенных иммунодефицитах, связанных с повышенным катаболизмом либо нарушением биосинтеза иммуноглобулинов, применение ВВИГ может носить как неотложный, так и профилактический характер.

За счет трансфузии внутривенных иммуноглобулинов пополняется антительный состав пациента, также лечение позволяет провести замену функционально неполноценных иммуноглобулинов высококачественными аналогами, что снижает вероятность развития инфекционных заболеваний.

У недоношенных новорожденных отмечается высокая склонность к сепсису. Это обусловлено относительной недостаточностью гуморального иммунитета, которая связана со снижением передачи иммуноглобулинов от матери (начало трансплацентарной передачи антител происходит примерно на третьем месяце беременности, постепенно отмечается ее увеличение к третьему триместру).

Есть данные, позволяющие сравнить корреляцию применения ВВИГ с частотой развития сепсиса у недоношенных детей. Проведение терапии в комбинации с антибиотиком позволило значительно снизить число неонатального сепсиса, особенно при низкой массе тела. При этом отмечается, что необходимы дополнительные исследования, поскольку эффективность проводимой терапии зависит от многих факторов, включая срок гестации и сопутствующие патологии.

Для лечения может применяться препарат Биовен компании Биофарма. Он использовался для проведения исследований по оценке эффективности иммуноглобулинов у детей с тяжелой термической травмой в остром периоде ожоговой болезни. Основные эффекты проявлялись в виде снижения числа септических осложнений, клинических проявлений полиорганной недостаточности, уменьшения летальности.

Неотложная заместительная терапия при тяжелых гнойно-септических осложнениях и сепсисе проводится для элиминации возбудителей инфекции и их токсинов. Также при сепсисе и инфекционно-токсическом шоке применение ВВИГ способствует ограничению общей воспалительной реакции организма, которая лежит в основе синдрома полиорганной недостаточности.

Патогенетическое обоснование использования иммуноглобулинов базируется на данных о том, как развивается системная воспалительная реакция, какую роль в этом играют конкретные метаболиты и как иммунная система поддерживает равновесие либо восстанавливается после повреждения.

У детей с ВИЧ-инфекцией со вторичным иммунодефицитным состоянием, возникшем на фоне сепсиса, применение Биовена позволяет значительно сократить курс мероприятий в отделениях реанимации и интенсивной терапии и снизить нагрузку антибиотиками, что уменьшает вероятность развития грибковой инфекции.

Препарат вводится внутривенно, доза рассчитывается исходя из массы тела. Кратность применения и суммарная курсовая доза зависят от возраста, ответа на терапию, тяжести состояния.

При введении более высоких доз ВВИГ оказывают иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, что позволяет использовать эти лекарства для терапии болезней воспалительного и аутоиммунного характера.

Иммуномодулирующее воздействие ВВИГ проявляется разными эффектами, включая нейтрализацию аутоантител и снижение их выработки, угнетение провоспалительных цитокинов, изменение свойств Fc-рецепторов фагоцитов и др.

Внутривенные иммуноглобулины давно и успешно применяются при лечении иммунной тромбоцитопенической пурпуры и синдрома Кавасаки. Этот метод терапии широко исследовался, и сегодня терапевтический подход с использованием ВВИГ соответствует уровню А доказательной базы. Также Биовен применяется в схемах терапии детей с системными васкулитами, системной красной волчанкой, дерматомиозитом, энцефалитами инфекционного генеза и некоторыми другими патологиями.

Применение иммуноглобулинов отличается высокой безопасностью. При соблюдении правил антисептики и режима дозирования побочные эффекты практически не развиваются. Включение Биовена в состав терапии позволяет ускорить выздоровление и минимизировать вероятность развития угрожающих жизни последствий.