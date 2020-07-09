Названа ще одна небезпека літньої спеки для дітей
Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, що літня спека підвищує активність деяких вірусів, здатних викликати менінгіт – запалення оболонок мозку.
Як доктор пояснив у своєму блозі в Instagram, існує 5 небезпечних симптомів, на появу яких, за його словами варто звернути увагу.
Серед них:
підвищення температури тіла;
головний біль;
нудота / блювота;
біль (скутість) в області шиї;
дискомфорт в очах, світлобоязнь.
Комаровський попередив: якщо у дитини одночасно присутні хоча б два з перерахованих симптомів, варто негайно звернутися за медичною допомогою.
Менінгіт – запальний процес в оболонках головного або спинного мозку, збудником якого можуть бути вірусні та бактеріальні інфекції.
Захворювання завжди починається гостро, у хворого різко піднімається температура тіла, виникає блювота, головний біль в потиличній області, озноб, болі в м'язах і суглобах, ломота в тілі, тахікардія, висипання на шкірі, ригідність м'язів в області шиї, судоми. У разі виникнення вищеописаної симптоматики, необхідно максимально швидко звернутися до лікарні за допомогою, оскільки захворювання має високу ступінь летальності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповів, яка температура тіла вважається нормою.