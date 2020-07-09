Названа ще одна небезпека літньої спеки для дітей

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, що літня спека підвищує активність деяких вірусів, здатних викликати менінгіт – запалення оболонок мозку.

Як доктор пояснив у своєму блозі в Instagram, існує 5 небезпечних симптомів, на появу яких, за його словами варто звернути увагу.

Серед них:

підвищення температури тіла;

головний біль;

нудота / блювота;

біль (скутість) в області шиї;

дискомфорт в очах, світлобоязнь.

Комаровський попередив: якщо у дитини одночасно присутні хоча б два з перерахованих симптомів, варто негайно звернутися за медичною допомогою.

Менінгіт – запальний процес в оболонках головного або спинного мозку, збудником якого можуть бути вірусні та бактеріальні інфекції.

Захворювання завжди починається гостро, у хворого різко піднімається температура тіла, виникає блювота, головний біль в потиличній області, озноб, болі в м'язах і суглобах, ломота в тілі, тахікардія, висипання на шкірі, ригідність м'язів в області шиї, судоми. У разі виникнення вищеописаної симптоматики, необхідно максимально швидко звернутися до лікарні за допомогою, оскільки захворювання має високу ступінь летальності.

Instagram Дмитра Комаровського

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповів, яка температура тіла вважається нормою.