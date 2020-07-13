МОЗ порекомендували додати ще одне обов'язкове щеплення для дітей

Національна технічна група експертів з імунізації (НТГЕІ) порекомендувала МОЗ України включити кон'юговану пневмококову вакцину в Календар щеплень.

Про це повідомив в Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ). Якщо щеплення затвердять, ним будуть вакцинувати дітей до року.

Експерти також порекомендували прищепити і дітей, що народилися раніше внесення вакцинації в календар, яким не виповнилося п'ять років на момент її початку.

Зараз НТГЕІ напрацьовує схеми введення пневмококової вакцини і дози для затвердження міністерством.

У повідомленні зазначено, що за статистикою ВООЗ, в світі в 2015 році було зареєстровано 294 тис. летальних випадків дітей у віці до п'яти років, обумовлених пневмококовою інфекцією.

"Інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт в дитинстві", – повідомили в ЦГЗ.

МОЗ порекомендували включити кон'юговану пневмококову вакцину в Календар щеплень (Facebook Центру громадського здоров'я)

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала українців, які "повстали" проти вакцинації.