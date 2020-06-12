У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко

Факт передачі коронавірусу від матері до дитини при грудному вигодовуванні поки що не підтверджений ВООЗ.

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Про це на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 12 червня заявила американська лікарка-епідеміологиня Марія ван Керкхове. Трансляція пресконференції була опублікована на YouTube-каналі ВООЗ.

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У зв'язку з цим експерти рекомендують матерям не відмовлятися від грудного годування немовлят навіть при зараженні COVID-19.

"Наразі нам не вдалося ідентифікувати живий вірус у материнському молоці. Тому ризик передачі коронавірусу від матері дитині не підтверджений", – сказала лікарка.

За словами Марії ван Керкхове, грудне вигодовування "абсолютно безпечне для дитини".

Марія ван Керкхове Скрін трансляції засідання ВООЗ

Скрін трансляції засідання ВООЗ

Скрін трансляції засідання ВООЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ спрогнозували, що на відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.