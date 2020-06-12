У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко
Факт передачі коронавірусу від матері до дитини при грудному вигодовуванні поки що не підтверджений ВООЗ.
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Про це на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 12 червня заявила американська лікарка-епідеміологиня Марія ван Керкхове. Трансляція пресконференції була опублікована на YouTube-каналі ВООЗ.
У зв'язку з цим експерти рекомендують матерям не відмовлятися від грудного годування немовлят навіть при зараженні COVID-19.
"Наразі нам не вдалося ідентифікувати живий вірус у материнському молоці. Тому ризик передачі коронавірусу від матері дитині не підтверджений", – сказала лікарка.
За словами Марії ван Керкхове, грудне вигодовування "абсолютно безпечне для дитини".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ спрогнозували, що на відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.