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/ Педіатрія

У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко

1.9т
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Факт передачі коронавірусу від матері до дитини при грудному вигодовуванні поки що не підтверджений ВООЗ.

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Про це на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 12 червня заявила американська лікарка-епідеміологиня Марія ван Керкхове. Трансляція пресконференції була опублікована на YouTube-каналі ВООЗ.

Ілюстрація

Ілюстрація

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У зв'язку з цим експерти рекомендують матерям не відмовлятися від грудного годування немовлят навіть при зараженні COVID-19.

"Наразі нам не вдалося ідентифікувати живий вірус у материнському молоці. Тому ризик передачі коронавірусу від матері дитині не підтверджений", – сказала лікарка.

За словами Марії ван Керкхове, грудне вигодовування "абсолютно безпечне для дитини".

Марія ван Керкхове

Марія ван Керкхове

Скрін трансляції засідання ВООЗ

У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко

Скрін трансляції засідання ВООЗ

У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко

Скрін трансляції засідання ВООЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ спрогнозували, що на відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Вагітність і пологи Коронавірус
Теги
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) інфекція діти вірус
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    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

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