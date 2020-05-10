Комаровський розповів про грудне вигодовування при коронавірусі

У Німеччині в обов'язковому порядку рекомендують давати грудне молоко немовлятам, навіть якщо матір хвора на коронавірус COVID-19.

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Про це у своєму відео розповів український лікар Євген Комаровський. Ролик був опублікований на YouTube (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Ілюстрація Head Topics

Лікар-педіатр розповів, що отримав листа про дослідження в Німеччині від викладача акушерства. Він процитував повідомлення.

Виявилося, що антитіла до COVID-19 у грудному молоці годуючих матерів виявлені лабораторно.

"Наразі йде вилучення плацент, пуповин, випорожнень новонароджених і проб грудного молока у багатьох клініках Берліна", – сказав експерт.

"Поки що рекомендують ізолювати тільки хворих матерів, які народили тільки-що, оскільки вірус не передається через плаценту і діти народжуються без коронавірусу", – прочитав Комаровський лист.

Лист лікарю від колеги-фоловера Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський порадив українцям, які можуть дозволити собі подорож після зняття карантину, не відмовлятися від планів. Він розповів, куди і як краще поїхати.

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