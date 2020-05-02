COVID-19 і дитячі щеплення: педіатриня дала пораду

На коронавірус щеплення не мають жодного впливу, але в період пандемії необхідно дотримуватися їхнього графіку, щоб уникнути небезпечних наслідків мікс-інфекцій.

"Щеплення абсолютно ніякої допомоги в боротьбі з коронавірусом не надають, проте дитина може хворіти на кір і коронавірус водночас, і тоді це жах", – розповіла в ефірі ObozTV лікарка-педіатр Ганна Горбань.

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За її словами, вітрянка, кір та інші інфекції, як і раніше, є загрозою для нещепленого організму. "Небезпека кору існує тоді, коли люди не щепляться. Тому і повертаються до вакцинації навіть у період коронавірусу – щоб захистити від можливих епідемій, які називаються контрольованими. Кір відноситься до контрольованої інфекції", – пояснила медичка.

"Аби ми менше втрачали людей від мікс-інфекцій, від інших інфекцій на тлі коронавірусу, який може мати важкий перебіг, на сьогодні існує загальна рекомендація – дотримуватися щеплень", – підкреслила вона.

Щеплення за графіком необхідні й у період пандемії COVID-19

Лікарка також прокоментувала припущення про ефективність протитуберкульозного щеплення БЦЖ в боротьбі з коронавірусом. "Вакцина БЦЖ сама по собі практично не працює. Вона була знята з вакцинації в усьому світі не тому, що погана. Вона не змінювалася десятками років, а туберкульозна паличка змінювалася. До коронавірусу це щеплення не має ніякого відношення", – сказала педіатр.

Відтак звичайного графіку дитячих щеплень ніхто не скасовував. Від коронавірусу не захистять, але від багатьох інших недуг вбережуть.

Як писав OBOZREVATEL, реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль висловив припущення, що, оскільки коронавірус COVID-19 постійно мутує, ефективність будь-яких вакцин проти нього є сумнівною.

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