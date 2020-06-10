Чим небезпечний дитячий табір під час пандемії COVID-19: лікарка перерахувала ризики

Діти переносять коронавірус легко, якщо не мають хронічних захворювань, але їх не слід відправляти в дитячий літній табір, якщо в будинку є онкохворі або люди з групи ризику зараження COVID-19.

Таку рекомендацію в ефірі ObozTV озвучила лікарка-педіатриня Ганна Горбань. "Треба розуміти, що діти можуть хворіти легко, але принести інфекцію в дім. Якщо в домі є онкологічні хворі або люди з групи ризику, слід все-таки подумати, чи потрібно це робити, заради цих людей", – сказала вона.

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Медичка назвала інші ризики, пов'язані з перебуванням дитини в дитячому таборі.

"Дуже часто в дитячих організованих колективах виникають кишкові інфекції, тому що іноді дуже важко організувати систему харчування. Можуть бути спалахи кору або вітряної віспи серед тих дітей, які не щеплені. Можуть бути і гострі респіраторні інфекції, якщо в табір потрапляє аденовірус або інші віруси", – попередила вона.

Чим небезпечний дитячий табір під час пандемії COVID-19

Виходячи з цього лікарка підкреслила, що батькам необхідно проконсультуватися зі своїм педіатром, перш ніж відправляти дитину в табір, щоб той оцінив всі ризики.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в оздоровчих установах діти часто підхоплюють кишкові інфекції і потрапляють в інфекційні стаціонари, де зараз є хворі на коронавірус. Він порекомендував не відкривати дитячі літні табори до стабілізації епідеміологічної ситуації.