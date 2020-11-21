Пандемія COVID-19 може спровокувати спалах небезпечної інфекції – вчені

Марина Ліснічук Здоров'я 15:50, 21.11.2020 Оновлено: 15:53, 21.11.2020

Одним із негативних наслідків пандемії коронавірусу в усьому світі може стати спалах кору в дітей у 2021 році.

Такий прогноз зробили вчені з Дитячого науково-дослідного інституту Мердока в Мельбурні (Австралія). Про це повідомляється на його офіційному сайті.

За словами фахівців, насамперед до збільшення кількості випадків цього вірусного захворювання може призвести пропуск вакцинації дітей через обмежувальні карантинні заходи. Також на спалахи можуть вплинути зростання рівня бідності через зниження економічної активності й скорочення соціальної допомоги в багатьох країнах, що розвиваються.

Пандемія COVID-19 може привести до епідемії кору – вчені

Провідний автор дослідження, керівник групи SAGE і професор інституту Кім Малхолланд навів дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він зазначив, що до 94 мільйонів дітей у всьому світі вже пропустили планову вакцинацію через відкладені процедури імунізації населення в багатьох державах.

"Все перераховане дає підстави припускати, що в наступному році кір і краснуха можуть досягти розмаху епідемій, як десятиліття тому. І це незважаючи на те, що фахівці володіють всім необхідним інструментарієм для профілактики хвороби", – підкреслив професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Україна стала однією з найпостраждаліших від кору країн. Старша технічна фахівчиня ВООЗ з цієї інфекції Наташа Кроукрофт заявила, що найбільші спалахи відбулися на Мадагаскарі, в Конго, Грузії, Казахстані та в нашій країні.

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