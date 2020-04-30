Антикоагулянт гепарин, який вирішили використовувати проти коронавірусу в Україні, може бути смертоносним для пацієнтів.

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Про небезпеку, виявлену вченими з китайського Пекіна, попередили в статті, опублікованій в електронній бібліотекою medRxiv.

Зазначалося, що даний препарат поліпшує роботу легенів, розчиняючи тромби і пригнічуючи запалення. Але дослідження показали, що ліки підвищують ризик загибелі пацієнтів.

Озвучена смертельна небезпека нових ліків від COVID-19 Цензор.НЕТ

Вчені проаналізували випадки захворювання 61 критичного пацієнта з COVID-19, що надійшов у відділення інтенсивної терапії лікарні Хуошеншань в Ухані. Ці люди отримували в ході терапії гепарин.

Дослідники прийшли до висновку, що в деяких випадках ліки призводить до виникнення тромбоцитної недостатності. Даний стан характеризується тим, що антитіла починають атакувати тромбоцити, з якими взаємодіє гепарин, – у результаті не тільки не розчиняються старі тромби, але утворюються нові. Ускладнення, які виникають при цьому, можуть бути смертельно небезпечними для людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні при лікуванні коронавірусу тепер будуть використовувати ще й гепарин.

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