Раптові судоми в ногах: 6 неочевидних причин

Судоми в ногах іноді трапляються у кожного, і найчастіше вони виникають на тлі надмірного навантаження на ноги або неправильної пози під час сидіння.

Однак якщо такий стан виникає не під впливом вищевказаних чинників, є привід приділити більше уваги своєму здоров'ю.

Лікарка Наталя Гордієнко розповіла читачам MedOboz, які неочевидні причини можуть провокувати судоми в ногах, про які проблеми зі здоров'ям попереджають і як від них позбавитися.

Недостача сну

Часто причиною появи судом в ногах є сильна перевтома в поєднанні з нестачею сну. Справа в тому, що під час нічного відпочинку м'язи максимально розслабляються, а пошкоджені клітини – відновлюються, завдяки чому вранці ви знову можете активно займатися звичними справами. Якщо ж у організму немає можливості повноцінно "реанімуватися", незабаром з'являться не тільки звичні ознаки недосипу (дратівливість, головні болі і т.д.), але і різкі раптові болі через надмірне скорочення виснажених м'язів.

Щоб уникнути таких неприємних наслідків, побудуйте свій режим дня так, щоб вночі ви мали можливість спати не менше 7-8 годин.

Улюблені гламурні туфлі можуть стати причиною появи судом 1ZOOM

Незручне взуття

"Краса вимагає жертв" – цей девіз часто можна почути від жінок, які готові пожертвувати комфортом заради красивої пари туфель, чобіт або босоніжок. Але ось тільки носіння такого взуття шкодить ступням, ногам і організму в цілому. Так, занадто вузьке і тісне взуття може не тільки травмувати шкіру, але і негативно впливає на стан м'язів ніг, викликаючи біль і сильні спазми.

Тому залиште модельні шпильки і вузькі носики для особливих випадків, а в повсякденному житті віддавайте перевагу зручній парі на м'якій ортопедичній підошві зі зручною колодкою.

Зневоднення організму

Поширеною причиною появи судом в ногах також є зневоднення організму. Вживання недостатньої кількості води призводить до порушення кровообігу і електролітного балансу, що призводить до м'язової втоми і судом, а підвищене потовиділення, вплив високої температури повітря і підвищена фізична активність ще більше підвищують шанси на появу неприємного симптому.

Тому зверніть увагу на свій питний режим: за добу вам потрібно випивати не менше 6-8 склянок рідини, а якщо ви фізично активні – 10-12.

Неправильний раціон харчування

При появі судом в ногах зверніть увагу на свій щоденний раціон, зокрема, чи достатньо в ньому міститься фруктів, овочів і продуктів, багатих кальцієм.

Справа в тому, що дефіцит мінералів, зокрема, кальцію і заліза, може стати причиною спочатку легких спазмів у м'язах, а потім привести до регулярних судом, оскільки призводить до зниження рівня електролітів.

Ще раз перегляньте своє меню і збагатіть його необхідними компонентами, а також зверніться до свого сімейного лікаря – можливо вам необхідний додатковий прийом полівітамінних препаратів.

Прийом ліків

Деякі медикаменти можуть негативно впливати на м'язи, в тому числі і ніг, провокуючи появу болючих спазмів і судом. Зокрема, такий неприємний побічний ефект мають деякі препарати для нормалізації тиску, сечогінні препарати, знеболюючі засоби і т.д.

Зверніть увагу, чи не збігається поява судом з початком застосування нових ліків? Якщо збіг є, зверніться до лікаря за новим призначенням – ймовірно, що препарат, яких ви приймаєте, вам не підходить.

Розвиток діабету

Судоми в ногах у вечірній або нічний час можуть попереджати і про серйозні порушення в організмі, зокрема, розвиток цукрового діабету.

Так, при розвитку цього захворювання в організмі відбувається збій обміну речовин, в тому числі і вуглеводний. Через це погіршується кровообіг, страждає стан судин, і м'язові тканини при цьому недоотримують поживних речовин. Через це у пацієнта все частіше і все інтенсивніше виникають болі і судоми в ногах, особливо у вечірній час, коли метаболізм ще більше сповільнюється згідно біологічному розкладу.

Так що не втрачайте часу: зверніться до свого лікаря, пройдіть необхідні обстеження і дотримуйтесь рекомендацій фахівця. Пам'ятайте, що своєчасна корекція стану допоможе уникнути більш серйозних порушень в організмі.

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