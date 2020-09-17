6 неочевидних симптомів остеопорозу

Остеопороз – одне з найпоширеніших захворювань опорно-рухового апарату. Статистика свідчить, що від нього страждає кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік старше 50 років.

Хвороба, при якій кістки стають пористими і ламкими, не розвивається раптово, і на перших стадіях заявляє про себе симптомами, що часто нагадують інші стани. Однак звернувши належну увагу на них, у пацієнта є шанс уникнути важких наслідків.

MedOboz розповість про п'ять поширених симптомів раннього остеопорозу, при появі яких варто звернутися до лікаря і пройти додаткове обстеження.

М'язова слабкість

Наше тіло – дуже розумна система, в якій всі "деталі" виконують свою функцію, і при виході з ладу однієї, порушення виникають і в інших.

Так, суглоби і сполучна тканина забезпечують нашу гнучкість, а за рахунок сили м'язів забезпечується рух. При остеопорозі, коли слабшають кістки, слабинку дають і м'язи: вони втрачають здатність належним чином скорочуватися і втрачають тонус. Спершу це призводить до їх послаблення, пізніше – до атрофії і втрати захисних властивостей.

Запалюються ясна

Прийнято вважати, що остеопороз вражає тільки ті місця, які більше за інших схильні до навантажень – стегна, зап'ястя, поперек. Однак часто він розвивається також і в щелепній кістці.

При такому стані відбувається розхитування зубів, відшаровування ясен і розвивається пародонтит - інфекції ясен і кісток. Тому звернувши уваги, що ваші ясна все частіше дають про себе знати (з'являються виразки, кровоточать і просто набрякають або запалюються), припиняйте домашні "протизапальні" полоскання – вам пора навідатися до лікаря.

Запалення ясен також може вказувати на розвиток остеопорозу. Мира

Слабкість руки

Рукостискання – це один із способів поверхневої діагностики остеопорозу. Так, недавнє дослідження підтвердило, що зниження сили рукостискання робочою рукою прямо пов'язане зі зниженням щільності кісткової тканини хребта, шиї і стегна.

Так що, якщо відзначили, що ваші руки стали менш ціпкими і сильними, не зволікайте з обстеження у лікаря.

Ламкість нігтів

Деякі дослідження показують, що нігті можуть вказувати на стан кісток, пов'язаний з дефіцитом білків і мінералів. Як відомо, кістки і нігті містять як протеїн кератин, так і певний вид колагену, який також формує міцні волокна зв'язок і сухожиль. У процесі вивчення цього питання, вчені встановили, що нігті жінок, хворих на остеопороз, містять на чверть менше кератину, що робить їх більш слабкими і менш пружними.

Втрата слуху

Наш слуховий апарат також складається з набору кісток, від стану яких залежить якість слуху. Медики, шукаючи зв'язок між слухом і остеопорозом, припускають, що зміна надходження іонів кальцію порушує електричний баланс в вусі, що і призводить до втрати слухових клітин.

Статистика вчених свідчить, що люди з остеопорозом (навіть на ранніх його стадіях) на 50% більше схильні до ризику гострої нейросенсорної туговухості.

Сколіоз

До ризику розвитку сколіозу люди схильні навіть в самому юному віці, але якщо це захворювання стало проявлятися у вас після 50 років, шукайте причину не в неправильній позі під час роботи або сну, а в стані кісток. Справа в тому, що через втрату кісткової маси і м'язового тонусу хребет не справляється зі звичним навантаженням, від чого і відбувається його деформація.

До речі, часто першими симптомами сколіозу є загальна слабкість, дискомфорт в спині і шиї, головні болі і т.д.

Раніше MedOboz розповідав, які продукти потрібно вживати, щоб знизити ризик розвитку остеопорозу.

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