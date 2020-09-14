Оприлюднено алгоритм дій у разі підозри на COVID-19 в Україні

Українцям розповіли, що треба робити за перших підозр захворювання на коронавірус (COVID-19).

Національна служба здоров'я України у Facebook надала алгоритм дій у разі появи певних симптомів.

"Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію. За потреби лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19", – йдеться в інформації.

У НСЗУ додали, що за відсутності лікаря або відмови виїзду бригади необхідно зателефонувати на регіональну телефонну "гарячу лінію" з питань COVID-19. Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ та на сайті covid19.gov.ua.

Результати тестування повідомлять особисто пацієнту та лікарю. Якщо діагноз буде підтверджено, то лікар має надати рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. У разі важкого випадку – треба звернутися до лікарні. Всі контактні особи також мають пройти тестування на COVID-19.

"У разі, якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура) – телефонуйте 103. Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги ви не потребуєте госпіталізації, то вам нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції. Також бригада ЕМД направить до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування", – додали у НСЗУ.

У відомстві наголосили, що всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні для цього ліки є для пацієнта безплатними.

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в алгоритм тестування на коронавірус.