Як не зіпсувати зір за комп'ютером: названо 5 способів

Більше третини учасників опитування, яке провела благодійна організація Fight for Sight, зізналися, що з початку пандемії коронавірусу в них погіршився зір. Так, на карантині люди стали менше рухатися й більше часу витрачати на гаджети – все це шкідливо для очей, особливо для дитячих.

Серед найпоширеніших проблем – свербіж, розпливчастість зору, втома очей, головні болі. За наявності таких симптомів необхідно відвідати офтальмолога, пише BBC. А щоб зберегти зір, рекомендується дотримуватися п'яти простих правил.

Правило 20-20-20

Кожні 20 хвилин необхідно дивитися на предмет, розташований на відстані шести метрів (20 футів) протягом 20 секунд, щоб розслабляти очі.

"Ця вправа захищає ваші очі від перенапруги", – каже Деніел Гардіман-Маккартні, клінічний радник Коледжу офтальмологів.

За словами фахівця, до пандемії дорога на роботу (або в до школи, вишу) і назад дозволяли нашим очам розслабитися. А тепер у мільйонів людей немає такої перерви.

Кожні 20 хвилин необхідно дивитися на предмет, що знаходиться на відстані шести метрів Unsplash

Моргання

Професор Сунір Гарг з Американської академії офтальмології пояснює, що моргання очищає застій рідини, загострює зір і підтримує поверхню ока вологою.

"Без цієї вологи рогівка стає сухою, а зір розмитим", – каже Гарг. Коли людина читає з екрану, вона моргає рідше і, на думку деяких дослідників, не повністю, що призводить до сухості, свербіння і схильності до інфекцій. Тому періодично варто відвертатися від монітора, повністю закриваючи очі.

Періодично варто відвертатися від монітора, повністю закриваючи очі Unsplash

Правильне розташування екрану

Екран рекомендується встановити приблизно на відстані витягнутої руки або від 40 см до 75 см від обличчя. Якщо він розташований дуже близько, високим є ризик перевантажити м'язи очей, каже професор Шахіна Пардхан з Університету Раскіна в Англії.

Якщо ж екран занадто далеко, очі напружуються, щоб розглянути дрібні деталі. Дослідниця радить використовувати зовнішні клавіатуру і монітор, щоб встановити правильну відстань.

Також професор Пардхан рекомендує розташовувати екран боком до вікна або іншого джерела світла: завдяки цьому вдасться мінімізувати відблиски або відображення сонячного світла.

Що стосується висоти положення екрану, Бадрул Хуссейн, хірург-офтальмолог з лікарні Мурфілдс зазначає, що його слід встановлювати на рівні очей або трохи нижче: "Коли ми постійно дивимося вгору, в очах може з'явитися сухість та інші симптоми втоми". Це також загрожує проблемами з шиєю і плечима.

Екран рекомендується встановити приблизно на відстані витягнутої руки або від 40 см до 75 см від обличчя Unsplash

Розмір шрифту і яскравість екрану

Не можна багато часу проводити перед екраном смартфона або планшета, оскільки текст у них занадто дрібний, каже професор Пардхан.

А для роботи необхідно скорегувати розмір шрифту, підібравши зручний для себе, рекомендує вона. При цьому важливо уникати роботи з яскравим екраном під час поганого освітлення та стежити за тим, щоб яскравість монітора відповідала рівню навколишнього світу.

Темний текст на світлому тлі – краще, ніж світлий текст на темному тлі: також краще уникати низько контрастних колірних схем, кажуть експерти.

Для роботи необхідно скорегувати розмір шрифту, підібравши зручний Unsplash

Прогулянки на свіжому повітрі

Регулярні короткі перерви в роботі з екраном украй важливі та є більш корисними, ніж рідкі, але тривалі, каже професор Марія Мусаджі з Лондонського університетського коледжу. "Це дає вашим очам можливість подивитися вдалину і поморгати", – пояснює вона.

Прогулянку під час перерви фахівці називають прекрасним способом зняти напругу з очей і в цілому поліпшити фізичний і психічний стан.

Усі наведені поради насамперед важливі для дітей, бо в них перенапруження очей через часте використання екрану й недостатнє перебування на свіжому повітрі може призводити до необоротних пошкоджень зору, зокрема, до короткозорості.

Прогулянку під час перерви фахівці називають прекрасним способом зняти напругу з очей Pixabay

Так, професор Гарг наводить як приклад дослідження, проведені в Японії і Китаї, де короткозорість стала "справжньою епідемією" серед дітей.

Учені припускають, що перебування на свіжому повітрі допомагає більше розслабляти очі, а також, що на вулиці людина відчуває дію корисних світлових хвиль певної довжини.

Тому варто частіше гуляти з дітьми, оскільки очевидно, що "активно проведений час на свіжому повітрі є хорошою профілактикою короткозорості в дітей", каже професор Гарг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали п'ять основних причин втрати гостроти зору. На його якість можуть впливати різні чинники в повсякденному житті.