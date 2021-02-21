Як не зіпсувати зір за комп'ютером: названо 5 способів

Більше третини учасників опитування, яке провела благодійна організація Fight for Sight, зізналися, що з початку пандемії коронавірусу в них погіршився зір. Так, на карантині люди стали менше рухатися й більше часу витрачати на гаджети – все це шкідливо для очей, особливо для дитячих.

Серед найпоширеніших проблем – свербіж, розпливчастість зору, втома очей, головні болі. За наявності таких симптомів необхідно відвідати офтальмолога, пише BBC. А щоб зберегти зір, рекомендується дотримуватися п'яти простих правил.

Правило 20-20-20

Кожні 20 хвилин необхідно дивитися на предмет, розташований на відстані шести метрів (20 футів) протягом 20 секунд, щоб розслабляти очі.

"Ця вправа захищає ваші очі від перенапруги", – каже Деніел Гардіман-Маккартні, клінічний радник Коледжу офтальмологів.

За словами фахівця, до пандемії дорога на роботу (або в до школи, вишу) і назад дозволяли нашим очам розслабитися. А тепер у мільйонів людей немає такої перерви.

Кожні 20 хвилин необхідно дивитися на предмет, що знаходиться на відстані шести метрів. Джерело: Unsplash

Моргання

Професор Сунір Гарг з Американської академії офтальмології пояснює, що моргання очищає застій рідини, загострює зір і підтримує поверхню ока вологою.

"Без цієї вологи рогівка стає сухою, а зір розмитим", – каже Гарг. Коли людина читає з екрану, вона моргає рідше і, на думку деяких дослідників, не повністю, що призводить до сухості, свербіння і схильності до інфекцій. Тому періодично варто відвертатися від монітора, повністю закриваючи очі.

Періодично варто відвертатися від монітора, повністю закриваючи очі. Джерело: Unsplash

Правильне розташування екрану

Екран рекомендується встановити приблизно на відстані витягнутої руки або від 40 см до 75 см від обличчя. Якщо він розташований дуже близько, високим є ризик перевантажити м'язи очей, каже професор Шахіна Пардхан з Університету Раскіна в Англії.

Якщо ж екран занадто далеко, очі напружуються, щоб розглянути дрібні деталі. Дослідниця радить використовувати зовнішні клавіатуру і монітор, щоб встановити правильну відстань.

Також професор Пардхан рекомендує розташовувати екран боком до вікна або іншого джерела світла: завдяки цьому вдасться мінімізувати відблиски або відображення сонячного світла.

Що стосується висоти положення екрану, Бадрул Хуссейн, хірург-офтальмолог з лікарні Мурфілдс зазначає, що його слід встановлювати на рівні очей або трохи нижче: "Коли ми постійно дивимося вгору, в очах може з'явитися сухість та інші симптоми втоми". Це також загрожує проблемами з шиєю і плечима.

Екран рекомендується встановити приблизно на відстані витягнутої руки або від 40 см до 75 см від обличчя. Джерело: Unsplash

Розмір шрифту і яскравість екрану

Не можна багато часу проводити перед екраном смартфона або планшета, оскільки текст у них занадто дрібний, каже професор Пардхан.

А для роботи необхідно скорегувати розмір шрифту, підібравши зручний для себе, рекомендує вона. При цьому важливо уникати роботи з яскравим екраном під час поганого освітлення та стежити за тим, щоб яскравість монітора відповідала рівню навколишнього світу.

Темний текст на світлому тлі – краще, ніж світлий текст на темному тлі: також краще уникати низько контрастних колірних схем, кажуть експерти.

Для роботи необхідно скорегувати розмір шрифту, підібравши зручний. Джерело: Unsplash

Прогулянки на свіжому повітрі

Регулярні короткі перерви в роботі з екраном украй важливі та є більш корисними, ніж рідкі, але тривалі, каже професор Марія Мусаджі з Лондонського університетського коледжу. "Це дає вашим очам можливість подивитися вдалину і поморгати", – пояснює вона.

Прогулянку під час перерви фахівці називають прекрасним способом зняти напругу з очей і в цілому поліпшити фізичний і психічний стан.

Усі наведені поради насамперед важливі для дітей, бо в них перенапруження очей через часте використання екрану й недостатнє перебування на свіжому повітрі може призводити до необоротних пошкоджень зору, зокрема, до короткозорості.

Прогулянку під час перерви фахівці називають прекрасним способом зняти напругу з очей. Джерело: Pixabay

Так, професор Гарг наводить як приклад дослідження, проведені в Японії і Китаї, де короткозорість стала "справжньою епідемією" серед дітей.

Учені припускають, що перебування на свіжому повітрі допомагає більше розслабляти очі, а також, що на вулиці людина відчуває дію корисних світлових хвиль певної довжини.

Тому варто частіше гуляти з дітьми, оскільки очевидно, що "активно проведений час на свіжому повітрі є хорошою профілактикою короткозорості в дітей", каже професор Гарг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали п'ять основних причин втрати гостроти зору. На його якість можуть впливати різні чинники в повсякденному житті.

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