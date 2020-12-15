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/ Офтальмологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені пов'язують коронавірус з тяжкою інфекцією очей

1.2т
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Коронавірусна інфекція може викликати ендофтальміт – рідкісне захворювання органів зору.

Як передає WebMD, кілька випадків подібного ускладнення були зафіксовані в лікарнях Нью-Йорка.

У трьох пацієнтів, що хворіли на COVID-19, розвинувся кератит (запалення рогівки ока), який потім призвыв до небезпечної для зору інфекції тканин або рідин внутрішньоочного яблука, яка називаэться ендофтальмітом.

За словами професора з Медичної школи Цукера при Університеті Хофстра Амалії Шрієр, наявність трьох випадків ендофтальміту за такий короткий час надзвичайно рідкісне явище, і, оскільки всі вони були пов'язані з коронавірусною інфекцією, необхідно провести розслідування. Спеціаліст не може з упевненістю сказати, що COVID-19 викликав інфекцію очей, вона також не може цього виключати.

Симптоми ендофтальміту можуть включати біль, почервоніння, виділення з ока, набряк повік та зниження зору.

Раніше MedOboz писав, що підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Теги
інфекція Біль в очах
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