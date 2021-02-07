Названо п'ять головних причин втрати гостроти зору

На гостроту зору можуть впливати різноманітні фактори повсякденного життя.

Зокрема, такі шкідливі звички, як читання в транспорті, лежачи або в темряві, зловживання очними краплями здатні зіпсувати якість зору та життя, пише likar.info.

Читання і перегляд відео в рухомому транспорті

Читання і перегляд відео під час їзди в транспорті дуже шкідливиц для очей через сильне навантаження на шию і напругу очних м'язів, які втомлюються постійно зосереджуватися на кожному слові й рядку.

Безконтрольне використання очних крапель

Офтальмологи попереджають, що очні краплі слід застосовувати тільки під контролем лікаря. Так, якщо часто закапувати очі для зменшення почервоніння, може розвинутися звикання, і, якщо припинити закапування, почервоніння стане просто лякаючим. Крім того, такі засоби можуть призводити до підвищення внутрішньоочного тиску і, як наслідок, до погіршення зору аж до сліпоти.

Сонячні окуляри є повноцінним засобом захисту. Джерело: Unsplash

Відмова від сонячних окулярів

Якщо довго і часто дивитися на неозброєним оком, можна отримати опік сітківки і погіршення зору. Сонячні окуляри є повноцінним засобом захисту в цьому сенсі.

Читання в темряві

Читання в сутінках призводить до стомлюваності та втоми очей. Читати, працювати за комп'ютером або переглядати контент у телефоні слід при рівномірному і яскравому світлі, комфортному для очей.

Контраст між екраном і темрявою в кімнаті викликає ефект засліплення, перенапруження і втоми. Якщо читаєте в темний час доби з гаджета, включіть лампу або хоча б нічник.

Читання в сутінках призводить до стомлюваності і втоми очей. Джерело: Pixabay

Читання лежачи

Ті, хто любить читати лежачи, особливо на спині, отримують приблизно той же ефект, як і при читанні або перегляді відео в транспорті. Очам доводиться весь час пристосовуватися до мінливої відстані, фокусуючись на тексті.

Під час читання або перегляду відео лежачи, коли людина тримає книгу або гаджет у руках, відстань від очей до об'єкта постійно змінюється, хоч і непомітно. Тому очі повинні постійно змінювати фокусування, навіть не зважаючи на те, що це фізіологічно неправильний кут огляду. У результаті втома, порушення роботи очей та адаптивна здатність циліарних м'язів призводять до короткозорості.

Лікарі закликають регулярно проходити профілактичний огляд у офтальмолога і своєчасно звертатися до фахівця в разі появи проблем із зором. Це може допомогти уникнути 80% відхилень і хвороб очей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені відкрили простий спосіб поліпшити зір. Для цього пропонується використовувати червоне світло.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся