Знайдено спосіб підвищити виживаність жінок із запущеним раком грудей

Жінки з запущеним раком грудей, які перенесли операцію з видалення пухлини після хіміотерапії або іншого виду лікування, можуть жити довше, ніж ті, кого не оперували.

До такого висновку прийшли дослідники з Інституту раку штату Пенсільванія, повідомляє HealthDay.

Отримані дані ставлять під сумнів стійке переконання, що операція приносить мало користі жінкам з раком грудей 4 стадії, якщо тільки рак не викликає біль, кровотечу або інші симптоми. Стадія 4 – це точка, в якій рак поширився за межі органу і прилеглих лімфатичних вузлів на інші частини тіла.

Вчені проаналізували загальнонаціональну базу даних про майже 13 000 жінок, у яких був рак грудей 4 стадії в період з 2010 по 2015 роки. Жінки лікувалися хіміотерапією, гормональною терапією та/або імунотерапією з хірургічним втручанням або без нього.

Жінки, які перенесли операцію з видалення пухлини після хіміотерапії або іншого системного лікування, з більшою ймовірністю проживали наступні п'ять років, ніж пацієнтки, які отримували тільки системне лікування. Крім того, значення мав час проведення хірургічного втручання: показники виживаності були краще у жінок, які перенесли операцію після інших видів лікування в порівнянні з тими, у яких операція проводилася до системного лікування.

MedOboz також повідомляв, що наявність ВІЛ-інфекції в організмі жінки збільшує ризик розвитку раку шийки матки в шість разів.

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