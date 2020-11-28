Як відрізнити коронавірус від раку легенів: лікар дав пораду

Рак легенів можна сплутати з коронавірусом (COVID-19) через схожі симптоми.

Як пише The Sun, глава британської асоціації в боротьбі з раком легенів Роберт Рінтул повідомив, що існує кілька ключових відмінностей між цими захворюваннями.

Так, сухий кашель із задишкою, лихоманкою, болем у м'язах і втратою нюху і смаку цілком може бути під час COVID-19.

"Однак якщо у вас спостерігається незрозумілий постійний кашель протягом трьох або більше тижнів, можливо, ви втратили частину ваги, відчуваєте втому, кашляєте кров'ю або отримуєте повторні зараження органів грудної клітки – це може бути рак легенів", – попередив він.

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За словами фахівця, хоча респіраторні симптоми спостерігаються в обох захворюваннях, коронавірусна інфекція, найімовірніше, виявиться раптово.

Водночас для COVID-19 більш типова втрата запаху або смаку, м'язові болі, лихоманка та грипоподібні симптоми протягом одного або двох тижнів.

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