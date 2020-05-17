Як самому розпізнати небезпечну родимку: прості правила

Самостійний огляд людиною усіх плям на своєму тілі може попередити розвиток такого небезпечного захворювання як меланома.

Правила захисту від неї власного тіла та самообстеження у Facebook опублікував Центр громадського здоров'я України, зазначивши, що 17 травня відзначається Всесвітній день боротьби із меланомою.

У Центрі повідомляють, що якщо вчасно помітити та зреагувати на небезпечне поширення меланоми на тілі, захворюванню можна запобігти. Правила обстеження тіла такі:

У Центрі громадського здоров'я повідомили правила обстеження власного тіла на небезпечні родимки Белорусские новости

Шкіра голови. Для обстеження потилиці візьміть люстерко. Ви також можете попросити родича або друга допомогти вам.

Обличчя. Зокрема, огляньте ніс та ніздрі, губи (зовні та з внутрішнього боку), а також вуха з обох сторін.

Шия та грудна клітина. Жінкам також варто перевірити шкіру під грудьми.

Руки. Станьте перед дзеркалом у повний зріст. Почніть огляд з ліктів. Далі перевірте руки з обох боків.

Долоні. Огляньте обидві долоні, а також шкіру між пальцями та під нігтями.

Спина. Встаньте перед дзеркалом у повний зріст і, використовуючи маленьке люстерко, перевірте шию, плечі, верхню та нижню частину спини. Додатково огляньте сідниці, геніталії та міжсідничну складку.

Ноги. Перевірте передню та задню частину ніг від стегна до гомілки, щиколотки, проміжки між пальцями ніг та ступні.

Також у Центрі зазначили, що кожен може захистити себе від розвитку меланоми, дотримуючись певних правил:

Обмежте час перебування на сонці.

Слідкуйте за УФ-індексом.

Перебувайте у тіні тоді, коли ультрафіолетові промені найбільш інтенсивні.

Носіть головні убори та захисний одяг.

Правильно підбирайте сонцезахисні окуляри.

Не користуйтеся обладнанням і лампами для штучної засмаги.

Захищайте дітей від сонячних променів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онкохірург Національного інституту раку Сергій Дєдков розповів, як розпізнати у себе симптоми меланоми.

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