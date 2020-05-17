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/ Онкологія

Як самому розпізнати небезпечну родимку: прості правила

6.5т
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Самостійний огляд людиною усіх плям на своєму тілі може попередити розвиток такого небезпечного захворювання як меланома.

Правила захисту від неї власного тіла та самообстеження у Facebook опублікував Центр громадського здоров'я України, зазначивши, що 17 травня відзначається Всесвітній день боротьби із меланомою.

У Центрі повідомляють, що якщо вчасно помітити та зреагувати на небезпечне поширення меланоми на тілі, захворюванню можна запобігти. Правила обстеження тіла такі:

У Центрі громадського здоров'я повідомили правила обстеження власного тіла на небезпечні родимки

У Центрі громадського здоров'я повідомили правила обстеження власного тіла на небезпечні родимки

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  • Шкіра голови. Для обстеження потилиці візьміть люстерко. Ви також можете попросити родича або друга допомогти вам.

  • Обличчя. Зокрема, огляньте ніс та ніздрі, губи (зовні та з внутрішнього боку), а також вуха з обох сторін.

  • Шия та грудна клітина. Жінкам також варто перевірити шкіру під грудьми.

  • Руки. Станьте перед дзеркалом у повний зріст. Почніть огляд з ліктів. Далі перевірте руки з обох боків.

  • Долоні. Огляньте обидві долоні, а також шкіру між пальцями та під нігтями.

  • Спина. Встаньте перед дзеркалом у повний зріст і, використовуючи маленьке люстерко, перевірте шию, плечі, верхню та нижню частину спини. Додатково огляньте сідниці, геніталії та міжсідничну складку.

  • Ноги. Перевірте передню та задню частину ніг від стегна до гомілки, щиколотки, проміжки між пальцями ніг та ступні.

Також у Центрі зазначили, що кожен може захистити себе від розвитку меланоми, дотримуючись певних правил:

  • Обмежте час перебування на сонці.

  • Слідкуйте за УФ-індексом.

  • Перебувайте у тіні тоді, коли ультрафіолетові промені найбільш інтенсивні.

  • Носіть головні убори та захисний одяг.

  • Правильно підбирайте сонцезахисні окуляри.

  • Не користуйтеся обладнанням і лампами для штучної засмаги.

  • Захищайте дітей від сонячних променів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онкохірург Національного інституту раку Сергій Дєдков розповів, як розпізнати у себе симптоми меланоми.

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Автор
Марина Погорілко
Тег
Центр громадського здоров'я
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