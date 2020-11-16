Удосконалення в лікуванні раку дозволили знизити рівень смертності від захворювання на 27% за останні 30 років. Проте ці показники можуть бути значно вищими завдяки новим інноваційним рішенням, що з’являються у галузі.

Лідерами в медичних протиракових розробках та інноваціях залишаються США, Німеччина, Великобританія та Ізраїль. У першу чергу завдяки тому, що ці держави націлені на фінансову підтримку наукових досліджень в галузі медицини. Так, минулого року уряд Ізраїлю розробив 5-річну програму підтримки медичних стартапів та виділив понад 260 мільйонів доларів на розвиток високих технологій в охороні здоров’я. Це чудова мотивація для нових відкриттів у медицині та для постійного зростання кваліфікованих кадрів. Щорічно в країні реєструють понад 500 стартапів, з них близько 40 – в галузі цифрової медицини.

Ультразвук проти ракових пухлин

Одна з нещодавніх експериментальних технологій, що розроблена за участю ізраїльських вчених – застосування впливу ультразвуку на ракову пухлину. Перші експерименти показали знищення 80% новоутворення за один сеанс. Цей метод не пускає в дію хімічну терапію й не викликає побічних ефектів. Низькочастотний ультразвук вражає шкідливі мікроорганізми за допомогою сигналу гену, введеного спеціально в організм. Цей процес перезапускає імунну систему та руйнує скупчення ракових клітин. Авторка дослідження Талі Ілович заявила, що після останніх експериментів над гризунами, ультразвуковова терапія дозволяє сподіватись на комплексне лікування раку в людини.

Окислення злоякісних клітин

Інші лідери протиракових досягнень – американці. Стенфордські вчені виявили, що кислота зі складною назвою дигомо-гамма-ліноленова (жирна кислота класу омега-6), вбиває ракові клітини. Здійснюючи дослідження над нематодами (круглими черв’яками), медики підтвердили, що раціон із додаванням цієї кислоти запускає у черв’яків процес, схожий із ферроптозом у людини – під час травлення вбиваються всі зародкові та стовбурові клітини. Ферроптоз – це тип загибелі патологічної клітини в організмі людини. Розробники отримали грант у розмірі 1,4 млн доларів для більш детального вивчення та застосування методу. Якщо результати будуть успішними, це може стати ефективним та швидким способом лікування онкозахворювань.

"Вбивця" раку молочної залози

Один із найрозповсюдженіших засобів у боротьбі з раком – хіміотерапія. Але вона викликає побічні ефекти внаслідок своєї токсичності. Співробітники ще одного американського університету – Арканзаського – створили препарат, здатний вбити рак молочної залози та не викликати побічних реакцій в організмі. Керівник дослідження Хасан Бейзаві пояснює, що вони використовують наноматеріали, які влучають у злоякісні клітини в молочній залозі, не зачіпаючи інші життєво важливі органи. Зараз препарат проходить тести на безпеку та ефективність. Якщо клінічні дослідження завершаться успішно, то скоро він надійде у продаж.

"Троянський кінь" без побічних ефектів

Британський інститут дослідження раку теж працює над мінімізацією побічних ефектів при лікуванні хворих на рак. Новий препарат маскує токсичні молекули в антитілах. Таким чином, шкода наноситься не всьому організму, а лише раковій клітині. Ці ліки ще називають "Троянським конем", оскільки його молекули вбивають злоякісну пухлину зсередини. Ефективність препарату вже підтверджено у боротьбі з раком кишківника, підшлункової залози, гортані та головного мозку. Для ширшого та більш доступного використання препарату має минути ще декілька років досліджень. Проте, результати першого етапу тестування викликають багато сподівань та демонструють ефективність навіть на останній стадії хвороби.

Саме завдяки таким стартапам, медики в розвинених країнах можуть рятувати життя людей значно ефективніше. За допомогою підтримки експериментальних розробок у свій час були відкриті хіміотерапія, променева, таргетна, гормональна та імунотерапії, а також багато інших методів та лікарських препаратів.

Динаміка розвитку ринку стартапів показує, що сьогоднішні експериментальні методи лікування вже завтра можуть стануть офіційними. Географія застосування таких методів досить обмежена. Часто для лікування складних випадків чи рідкісних видів раку необхідно виїжджати за кордон, проводити там операційні втручання та оплачувати дорогі процедури, збираючи кошти, як то кажуть, "всім світом". Аби уникнути таких ризиків можна застрахувати себе та свою родину від онкології. Поліс покриває витрати на лікування, включно з медикаментами. Якщо ту чи іншу процедуру неможливо здійснити в Україні, пацієнта зазвичай відправляють до перевірених клінік Ізраїлю, Європи, Південної Кореї та інших країн, де шанси перемогти недугу значно вищі.

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