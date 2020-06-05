Вуличне освітлення може спровокувати рак: з'явилися тривожні результати дослідження

Вуличне освітлення в нічний час доби підвищує ризик раку молочної залози.

Як пише Daily Mail, у жінок на 10% вище ймовірність захворіти, якщо вони піддаються впливу високого рівня штучного зовнішнього освітлення.

Вуличні ліхтарі підвищують ризик раку mytravelingjoys.com

В ході проведених протягом 16 років досліджень вчені з Національного інституту раку в США порівнювали показники захворюваності на рак молочної залози у майже 200 тисяч жінок із супутниковими знімками забруднення зовнішнього освітлення тих місць, де вони жили.

При цьому дослідники вивчали тільки жінок, які вже пережили менопаузу, так як раніше дуже мало досліджень було присвячено цьому демографічному зрізу.

Можливо, що штучне світло порушує природні циркадні ритми (циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі) організму. І, отже, зменшує кількість меланіну, який виробляється організмом, вважають вчені.

Раніше лабораторний тест показав, що присутність меланіну може запобігти зростанню пухлин.

При цьому, згідно з дослідженням, проведеним в 2018 році вченими з Університету Ексетера і Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я, світлодіодні вуличні ліхтарі нового покоління більше викликають рак, ніж старі жовті ліхтарі.

Дослідники додають, що різні інші чинники можуть також вплинути на ризик розвитку раку молочної залози – в залежності від індивідуальних особливостей це може бути куріння, вживання алкоголю, тривалість сну, індекс маси тіла, а також забруднення навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світлодіодні світильники негативно впливають на здоров'я людини – призводять до втрати зору, провокують головні болі, хронічну втому і навіть призводять до онкології.

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