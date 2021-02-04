Всесвітній день боротьби проти раку: факти, які слід знати про хворобу

У четвер, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, проголошений "Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними захворюваннями".

Мета цього дня – поширення інформації про рак як про одну з найстрашніших хвороб сучасності, про способи його запобігання, діагностику, лікування, а також заклик зробити боротьбу із захворюванням політичним пріоритетом. У 2019-2021 роках тема Всесвітнього дня боротьби з раком звучить як "Я є і буду". OBOZREVATEL розповідає про головні факти, які слід знати про небезпечну недугу.

Факти про рак

Під раком мають на увазі більше сотні захворювань, які можуть вражати будь-яку частину людського тіла. Причиною його є неконтрольований поділ клітин, спричинений генними мутаціями. У здоровому організмі цей процес контролюють потужні генетичні механізми. Рання діагностика дає шанс на ефективне лікування захворювання.

У 2019-2021 роках тема Всесвітнього дня боротьби з раком звучить як "Я є і буду" policeresults.com

До 40% випадків раку можна запобігти, уникаючи контакту з такими відомими канцерогенами, як, наприклад, сигаретний дим.

Рак – одна з основних причин смертності в світі. Щороку, за даними ВООЗ, понад 8 мільйонів осіб помирають від цього захворювання.

Більшість випадків смерті від онкології, за даними ООН, доводиться на рак легенів, шлунка, печінки, товстого кишечника і молочної залози.

Здорове харчування допомагає запобігти раку Unsplash

В Україні рак – на 2-му місці в структурі смертності населення. Разом з серцево-судинними захворюваннями він визначає рівень здоров'я нації.

Захворіти на рак в Україні ризикує кожен третій чоловік і кожна п'ята жінка.

Куріння є причиною 71% смертей від раку легенів.

Віруси гепатитів B і C, а також вірус папіломи людини (ВПЛ) призводять до 20% смертей від онкології в державах з низьким і середнім рівнем доходу.

Здоровий спосіб життя сприяє зниженню ризику раку Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України

За прогнозами вчених, у майбутньому буде спостерігатися ріст смертності від раку: у 2030 році вони очікують понад 13 мільйонів смертей.

Близько 30% смертей від раку пов'язані нездоровим харчуванням і поведінкою: зокрема, з високим індексом маси тіла, недостатньою кількістю фруктів і овочів у раціоні, відсутністю фізичної активності, курінням і алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з США знайшли слабке місце в рака. А в Великобританії з'ясували, що хворобу можна розпізнати по станом кінчиків пальців.