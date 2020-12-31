Вчені з'ясували, чому не вдається вилікувати деякі форми раку

Учені-біохіміки Кіотського університету в Японії з'ясували, як діє механізм, через який ракові клітини стають стійкими до дії хіміотерапевтичних препаратів.

Про це повідомило видання MedicalXpress. У 1986 році японський біохімік Казуміцу Уеда вперше виявив, що білок під назвою ABCB1 може переносити препарати з деяких ракових клітин, роблячи їх стійкими до лікування.

Як це відбувається, залишалося загадкою протягом 35 років.

І тільки зараз колеги Уеди розібралися в механізмі роботи білків-переносників ABC.

Вони виконують транспортні функції: імпортують поживні речовини в клітини, експортують токсичні сполуки за їхні межі й регулюють концентрацію ліпідів у клітинних мембранах.

ABCB1 є одним із цих білків і відповідає за експорт токсичних сполук із клітини до життєво важливих органів, таких як мозок, яєчка і плацента. Однак іноді він також може експортувати хіміотерапевтичні препарати з ракових клітин.

Учені кристалізували білок ABCB1 до і після експорту сполуки. Потім вони провели рентгенівські дослідження, щоб визначити відмінності між двома структурами.

Дослідники з'ясували, що речовини, призначені для експорту, потрапляють до порожнини ABCB1 у тій частині білка, що розташована з внутрішньої частини мембрани. Ці структурні зміни вимагають енергії, яку виробляють молекули аденозинтрифосфату (АТФ).

Коли іони магнію зв'язуються з АТФ, частина ABCB1 усередині клітини щільно упаковується в себе, у результаті чого її порожнина стискається, а потім закривається. Це відкриває ворота виходу білка.

"Цей механізм відрізняється від механізмів інших білків-переносників. Ми очікуємо, що наша робота сприятиме вивченню інших білків ABC, таких як ті, які беруть участь у гомеостазі холестерину", – сказав Уеда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених з'ясувала, що високий або низький ризик розвитку раку є вродженим. Тому люди, які курять і ведуть нездоровий спосіб життя, необов'язково можуть захворіти.

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