Вчені знайшли зв'язок між ризиком розвитку раку та ВІЛ-інфекцією

Наявність ВІЛ-інфекції в організмі жінки збільшує ризик розвитку раку шийки матки (РШМ) в шість разів.

До такого висновку прийшли вчені з Технічного університету Мюнхена, передає MedicalХpress.

Метою дослідження було розрахувати відсоток жінок, що живуть з ВІЛ, серед хворих на рак шийки матки. Автори виявили, що 5,8% всіх нових випадків РШМ у всьому світі в 2018 році були діагностовані у жінок з ВІЛ-інфекцією. Це еквівалентно 33 000 випадків на рік, 85% з яких припадають на країни Африки.

Дослідники вважають, що зв'язок між РШМ та вірусом імунодефіциту людини цілком імовірний. На підставі отриманих результатів можна припустити, що ВІЛ-інфекція збільшує ризик утворення пухлини в шийці матки, як і вірус папіломи людини – визнаний фактор ризику даного онкозахворювання.

MedOboz повідомляв, що руйнування хромосом і подальша їх збірка сприяє росту ракових клітин і розвитку у них стійкості до лікування. Це біологічне явище називається хромотрипсісом.

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