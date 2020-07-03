Вчені знайшли у голих землекопів якість, здатну допомогти в лікуванні раку

Вчені з Кембриджського університету з'ясували, що у африканських гризунів голих землекопів (Heterocephalus glaber) є спеціальні імунні системи, що борються з пухлинами.

Як говориться в журналі Nature, команда дослідників виявила, що голі землекопи мають виняткову стійкістю до раку завдяки внутрішньому середовищу їхнього організму, яке зупиняє розмноження ракових клітин.

Дослідження продемонструвало, що гени, відповідальні за появу пухлин у інших гризунів, можуть також викликати перетворення в пухлинні клітини і клітин голих землекопів. Тому вчені припустили, що стійкість до раку забезпечується мікросередовищем – складною системою клітин і речовин, що контактують з клітиною, включаючи імунну систему. Взаємодія з цим середовищем зупиняє розвиток пухлини на початковій стадії.

"Результати виявилися для нас несподіваними і повністю змінили наше розуміння стійкості до раку у голих землекопів. Якщо ми зможемо зрозуміти, що особливого в імунній системі цих тварин і як вона захищає їх від раку, то ми зможемо і розробити заходи щодо профілактики цього захворювання у людей", – заявив один з авторів дослідження Валід Халед.

Дослідники проаналізували 79 різних клітинних ліній, вирощених з п'яти різних тканин (кишечника, нирок, підшлункової залози, легень і шкіри) 11 особин голих землекопів. В клітини за допомогою спеціально сконструйованих вірусів були внесені гени, що викликають рак у мишей і щурів.

"На наш подив, інфіковані клітини голих землекопів почали розмножуватися і швидко утворювати колонії. З цього прискореного зростання ми зрозуміли, що вони стали пухлинними", – розповів провідний автор дослідження Фазал Хаді.

Потім вчені ввели ці клітини мишам, і через кілька тижнів у мишей утворилися пухлини. Цей результат вказує, що навколишнє середовище організму голого землекопа запобігає розвитку раку, хоча в попередніх дослідженнях передбачалося, що вроджена особливість клітин цього гризуна не дозволяє їм стати раковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в експериментах з клітинами людини і живими мишами дослідники показали, що відключення механізму – за допомогою наркотиків або маніпулювання генами – скалічило ракові клітини і перешкоджало їх здатності до поширення.