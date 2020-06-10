Вчені Університету Цинциннаті в США запропонували новий спосіб лікування небезпечного раку підшлункової залози.
В основі способу лікування знаходиться комбінована терапія. Відповідний пресреліз опублікований на порталі MedicalXpress, передає "Рамблер".
Вчені знайшли спосіб лікування небезпечного раку
Так, дослідники дізналися, що терапевтичне з'єднання SapC-DOPS добре себе показало при доставці хімічних препаратів, націлених на ракові клітини підшлункової залози.
Раніше OBOZREVATEL писав, що вуличне освітлення в нічний час доби підвищує ризик раку молочної залози.
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