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/ Онкологія

Вчені знайшли спосіб лікування небезпечного раку

1.2т
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Вчені Університету Цинциннаті в США запропонували новий спосіб лікування небезпечного раку підшлункової залози.

В основі способу лікування знаходиться комбінована терапія. Відповідний пресреліз опублікований на порталі MedicalXpress, передає "Рамблер".

Вчені знайшли спосіб лікування небезпечного раку

Вчені знайшли спосіб лікування небезпечного раку

Так, дослідники дізналися, що терапевтичне з'єднання SapC-DOPS добре себе показало при доставці хімічних препаратів, націлених на ракові клітини підшлункової залози.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вуличне освітлення в нічний час доби підвищує ризик раку молочної залози.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
лікування раку
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