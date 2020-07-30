Вчені знайшли марихуану, яка вбиває клітини раку

Модифікований штам канабісу, створений вченими, може бути руйнівним для деяких видів ракових клітин, залишаючись при цьому абсолютно нешкідливим для власних клітин людського організму.

Про це повідомило видання The Next Web з посиланням на трирічне дослідження вченого-онколога Метта Дуна з Університету Ньюкасла в Австралії.

"Лабораторні тести, проведені в Медичному дослідницькому інституті Університету Ньюкасла і Хантера, показали, що модифікована форма лікарського канабісу може вбивати або пригнічувати ракові клітини, не впливаючи на нормальні клітини, що розкриває його потенціал в якості лікування, а не просто знеболюючого засобу", – сказано в науковому пресрелізі.

Розглянутий штам, названий Eve, був модифікований так, щоб він містив менше 1% тетрагідроканабінолу – з'єднання, пов'язаного з відчуттям задоволення після вживання канабісу.

Спочатку дослідники перевірили його вплив на клітини лейкемії і були здивовані їхньою чутливістю до препарату. Вони відзначили, що канабіс не вбивав ні нормальні клітини кісткового мозку, ні нормальні здорові лейкоцити.

"Ми зрозуміли, що був задіяний механізм відбору раку, і ми провели останні пару років, намагаючись знайти відповідь, як це діє", – розповів Дун.

Наступні кроком учених буде тестування штаму на інших типах ракових клітин. Вони сподіваються переконати регуляторів по всьому світу серйозно поставитися до тестування канабісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США Національний інститут раку (NCI) опублікував дослідження, які доводять, що канабіс є натуральним засобом від раку.

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