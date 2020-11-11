Учені визначили можливу головну причину розвитку раку

Учені зі США задумали з'ясувати, що саме перетворює звичайну клітину людини на злоякісну, викликаючи онкологічні захворювання. І виявили, що в цьому процесі бере участь посилення двох ключових факторів: антиоксидантного захисту й синтезу нуклеотидів.

Ймовірно, це може бути основною причиною розвитку раку в людини. Про своє відкриття дослідники Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсильванії написали в науковій статті, яку опублікував журнал Cell Metabolism.

У ній зазначається, що гени, чия надмірна активність спричиняє рак, змушують деякі клітини енергійно боротися з активними формами кисню й синтезувати речовини, які допомагають клітині вижити та швидко рости.

Учені заявили про визначення головної причини розвитку раку

Дослідники змусили ген G6PD виробляти надмірну кількість глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в клітинах мишей і людей. Наголошується, що цей фермент активний майже у всіх клітинах організму й бере участь у нормальному метаболізмі вуглеводів.

За словами фахівців, науковий експеримент показав, що одна тільки надекспресія G6PD перетворювала людські клітини на ракові й призводила до пухлин у мишей.

Експерти пояснюють, що G6PD стимулює вироблення нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФН), критично важливого коферменту для підтримання окислювально-відновлювального балансу (який запобігає пошкодженню і загибелі клітини), а також великої кількості попередників нуклеотидів.

Це, на думку американських учених, підтверджує, що антиоксиданти насправді підтримують збільшення пухлини, а не зменшують її. Крім того, сполуки, що блокують біосинтез нуклеотидів, є одними з найуспішніших хіміотерапевтичних препаратів від раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли спосіб підвищити ефективність лікування раку. Так, фахівці з Онкологічного центру Розуелл-Парк, США, звернули увагу на пропранолол – ліки, які широко застосовуються для контролю артеріального тиску.

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