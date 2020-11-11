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/ Онкологія

Учені визначили можливу головну причину розвитку раку

2.7т
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Учені зі США задумали з'ясувати, що саме перетворює звичайну клітину людини на злоякісну, викликаючи онкологічні захворювання. І виявили, що в цьому процесі бере участь посилення двох ключових факторів: антиоксидантного захисту й синтезу нуклеотидів.

Ймовірно, це може бути основною причиною розвитку раку в людини. Про своє відкриття дослідники Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсильванії написали в науковій статті, яку опублікував журнал Cell Metabolism.

У ній зазначається, що гени, чия надмірна активність спричиняє рак, змушують деякі клітини енергійно боротися з активними формами кисню й синтезувати речовини, які допомагають клітині вижити та швидко рости.

Учені заявили про визначення головної причини розвитку раку

Учені заявили про визначення головної причини розвитку раку

Дослідники змусили ген G6PD виробляти надмірну кількість глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в клітинах мишей і людей. Наголошується, що цей фермент активний майже у всіх клітинах організму й бере участь у нормальному метаболізмі вуглеводів.

За словами фахівців, науковий експеримент показав, що одна тільки надекспресія G6PD перетворювала людські клітини на ракові й призводила до пухлин у мишей.

Експерти пояснюють, що G6PD стимулює вироблення нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФН), критично важливого коферменту для підтримання окислювально-відновлювального балансу (який запобігає пошкодженню і загибелі клітини), а також великої кількості попередників нуклеотидів.

Це, на думку американських учених, підтверджує, що антиоксиданти насправді підтримують збільшення пухлини, а не зменшують її. Крім того, сполуки, що блокують біосинтез нуклеотидів, є одними з найуспішніших хіміотерапевтичних препаратів від раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли спосіб підвищити ефективність лікування раку. Так, фахівці з Онкологічного центру Розуелл-Парк, США, звернули увагу на пропранолол – ліки, які широко застосовуються для контролю артеріального тиску.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
лікування раку рак
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