Вчені створили революційні ліки від невиліковних форм раку

Вчені NHS створили революційні ліки для пацієнтів з невиліковними формами раку.

Препарат "Ентерректініб" – це так звані протипухлинні ліки, які можуть лікувати багато видів захворювань незалежно від їх розташування в організмі, пише Daily Mail.

Він відрізняється від звичайних методів лікування, засновані на тому, де виникла пухлина. Це другі подібні ліки, що отримали "зелене світло".

Він призначений для людей у віці від 12 років, які страждають від рідкісних видів раку, званих злиттям NTRK.

"Такі методи лікування, як "Ентерректініб", можуть революціонізувати методи лікування раку, направляючи його на генетичну мутацію, яка активує ріст пухлини незалежно від місця розташування солідної пухлини", – повідомив вчений з NHS Мейндерта Бойсе.

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