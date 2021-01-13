Учені сказали, як кава знижує ризик раку в чоловіків

Олексій Тітофф Онкологія 02:15, 13.01.2021

Вживання кількох чашок кави щодня може знизити ризик появи раку простати.

Такого висновку дійшла низка вчених із різних країн. Під час дослідження було вивчено дані понад 1 млн чоловіків, з яких у майже 58 тисяч виявили рак простати, передає Medical Xpress.

Результати дослідження показали, що кожна додаткова щоденна чашка кави знижує відносний ризик появи онкологічного захворювання майже на 1%.

Учені пояснили, що кава поліпшує метаболізм глюкози, має протизапальну та антиоксидантну дії та впливає на рівень статевих гормонів, які можуть впливати на виникнення і розвиток раку простати.

"Це дослідження передбачає, що підвищене споживання кави може бути пов'язано зі зниженням ризику раку простати. Подальші дослідження, як і раніше, потрібні для вивчення основних механізмів і активних сполук у каві. Якщо надалі буде доведено такий зв'язок, то чоловікам може бути рекомендовано збільшити споживання кави, щоб потенційно знизити ризик раку простати", – зазначили автори наукової роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені знайшли зв'язок між вживанням кави і ризиком захворіти на рак легенів.

Коментувати
Здоров'я Онкологія

Дивіться також

Україна виграла у Росії Twitter-батл через день народження Корольова

На Вінниччині поховали молоду військову: мати двох дітей померла на Донбасі

Патріотизм означає підтримку своєї країни. Він не означає підтримку президента

Українці будуть по-новому платити за газ: Шмигаль розповів про результати зустрічі з "Нафтогазом"

Інформація про "відпочинок Порошенка на яхті" виявилася російським фейком