Учені сказали, як кава знижує ризик раку в чоловіків

Вживання кількох чашок кави щодня може знизити ризик появи раку простати.

Такого висновку дійшла низка вчених із різних країн. Під час дослідження було вивчено дані понад 1 млн чоловіків, з яких у майже 58 тисяч виявили рак простати, передає Medical Xpress.

Результати дослідження показали, що кожна додаткова щоденна чашка кави знижує відносний ризик появи онкологічного захворювання майже на 1%.

Учені пояснили, що кава поліпшує метаболізм глюкози, має протизапальну та антиоксидантну дії та впливає на рівень статевих гормонів, які можуть впливати на виникнення і розвиток раку простати.

"Це дослідження передбачає, що підвищене споживання кави може бути пов'язано зі зниженням ризику раку простати. Подальші дослідження, як і раніше, потрібні для вивчення основних механізмів і активних сполук у каві. Якщо надалі буде доведено такий зв'язок, то чоловікам може бути рекомендовано збільшити споживання кави, щоб потенційно знизити ризик раку простати", – зазначили автори наукової роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені знайшли зв'язок між вживанням кави і ризиком захворіти на рак легенів.