Розкрилася причина найпоширенішого і найнебезпечнішого виду раку

Дослідники з бельгійського Університету Генда з'ясували механізм виникнення одного з найбільш поширених і небезпечних видів раку - колоректальной пухлини.

Відповідну доповідь вони опублікували в журналі Nature Cancer. Головним фактором розвитку запалення виявилося просочування кишкової мікрофлори через пошкоджені стінки кишечника.

Вчені виявили причину раку толлстой кишки

Як з'ясували вчені, захисний бар'єр кишечника травмується через підвищену активність білка Zeb2. Його молекули дають можливість бактеріям проникати в епітеліальні тканини, що викликає запалення.

Воно провокує аномальне розмноження клітин поділом, що і є початком утворення злоякісної пухлини.

Однак, як відзначають дослідники, використання антибіотиків широкого спектру дії на початковій стадії розвитку запалення може повністю запобігти виникненню онкології.

У висновку вчені припустили, що відстеження зміни мікрофлори і націлювання на конкретні імунні компоненти дозволить розробити ефективні методи лікування раку товстої кишки.

Як писав OBOZREVATEL, вчені розробили нові хімічні препарати від онкологічних захворювань, до складу яких входить золото.

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