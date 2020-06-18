Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Розкрилася причина найпоширенішого і найнебезпечнішого виду раку

712
Читати матеріал російською

Дослідники з бельгійського Університету Генда з'ясували механізм виникнення одного з найбільш поширених і небезпечних видів раку - колоректальной пухлини.

Відповідну доповідь вони опублікували в журналі Nature Cancer. Головним фактором розвитку запалення виявилося просочування кишкової мікрофлори через пошкоджені стінки кишечника.

Вчені виявили причину раку толлстой кишки

Вчені виявили причину раку толлстой кишки

Як з'ясували вчені, захисний бар'єр кишечника травмується через підвищену активність білка Zeb2. Його молекули дають можливість бактеріям проникати в епітеліальні тканини, що викликає запалення.

Воно провокує аномальне розмноження клітин поділом, що і є початком утворення злоякісної пухлини.

Однак, як відзначають дослідники, використання антибіотиків широкого спектру дії на початковій стадії розвитку запалення може повністю запобігти виникненню онкології.

У висновку вчені припустили, що відстеження зміни мікрофлори і націлювання на конкретні імунні компоненти дозволить розробити ефективні методи лікування раку товстої кишки.

Як писав OBOZREVATEL, вчені розробили нові хімічні препарати від онкологічних захворювань, до складу яких входить золото.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Теги
рак дослідження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Онкологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини