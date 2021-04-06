Вчені пояснили, чому ракові клітини ефективно чинять опір лікуванню

Ракові клітини зливаються, щоб оновити гени для своїх нащадків, що добре для пухлини, але складно для лікарів і погано для онкохворої людини.

Про це йдеться в науковій статті, надрукованій у журналі Nature Ecology & Evolution, присвяченому першому фундаментальному дослідженню цих процесів, передає "Суспільне".

Для своїх експериментів група вчених вибрала культуру клітин так званого тричі негативного раку молочної залози. Щоб побачити процес злиття ракових клітин, дослідники позначили клітини спеціальним білком, який світиться певним кольором. Частину – червоним, а іншу частину – зеленим. Завдяки цьому через мікроскоп можна відстежувати частку конкретних клітин і їхніх нащадків.

Через деякий час дослідники виявили жовті клітини – ті, в яких одночасно опинилися обидва білка. Це означає, що такі клітини утворилися способом злиття двох "різнокольорових".

Клітини, що утворилися шляхом злиття двох інших, починали ділитися і утворювали цілі нові "колонії". Але якщо клітина-засновниця колонії містила повний набір генів, який вона отримала від двох материнських клітин, то з кожним наступним розподілом її нащадки "втрачали" ті чи інші непотрібні їм фрагменти генів.

У підсумку "населення" однієї колонії виявилося генетично дуже неоднорідним. Неначе воно з'явилося на світло внаслідок сексу.

Цікаво, що парасексуальний процес, дуже схожий на цей, трапляється у деяких грибів. Зокрема, так розмножуються дріжджі кандіди біліючої, які живуть в організмі більшості людей і за певних обставин можуть спричинити захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, одним із ранніх симптомів раку шлунка може бути тривала диспепсія – нетравлення шлунка. Також серед ознак, які повинні змусити людину насторожитися, – безпричинна втрата ваги, тривала втома й інші.