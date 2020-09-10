Вчені назвали спосіб запобігти смертельній стадії раку

Швейцарські вчені з Базельського університету, які проводять дослідження в пошуку нових способів запобігання розвитку раку, назвали причиною формування метастазів нестачу кисню в тканинах.

Такі висновки вони зробили в науковій роботі, яка була опублікована в журналі Cell Reports. Дослідники вивчили ступінь постачання киснем злоякісних тканин пухлини молочної залози, яка була пересаджена мишам. Також вони спостерігали за процесом утворення циркулюючих пухлинних клітин (ЦОК) — клітин, які відриваються від первинного вогнища і мігрують в нові тканини через кровотік.

На думку вчених, різні області пухлини забезпечуються киснем по-різному. Гіпоксія спостерігалася, як правило, там, де було менше кровоносних судин: в ядрі і в чітко визначених периферичних частинах. Там, де виникали скупчення ЦОК, також був дефіцит кисню. Науковці пояснили це тим, що гіпоксія змушує ракові клітини залишати пухлину і проникати в тканини, які більш насичені киснем.

Крім того, ЦОК, що утворилися через гіпоксію, швидше утворювали метастази і скорочували час виживання мишей. Щоб знизити ризик формування вторинних пухлинних вогнищ, дослідники пропонують стимулювати утворення нових кровоносних судин. Результати дослідів над гризунами показали, що кількість кластерів ЦОК зменшилася, у мишей утворилося менше метастазів і вони жили довше, але при цьому первинна пухлина збільшилася в розмірах.

Вчені сподіваються, що їхнє дослідження допоможе розробити нові клінічні підходи щодо запобігання метастазів.

OBOZREVATEL раніше повідомляв, що малорухливий спосіб життя підвищує загрозу смерті від онкологічних захворювань на 82%.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!