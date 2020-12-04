Вчені назвали ефективний метод профілактики меланоми

Вона на 44% знижує захворюваність на меланому та на 39% – прогнозовану смертність від неї

Профілактика цього онкозахворювання виявилася ефективнішою, ніж його раннє виявлення

Щоденне використання сонцезахисного крему дозволяє знизити як захворюваність на меланому, так кількість летальних випадків від неї.

Такий економічно вигідний спосіб профілактики виявився ефективнішим раннього виявлення хвороби, передає Medscape.

В дослідженні австралійські вчені порівнювали три різні підходи в боротьбі з меланомою:

профілактика з використанням сонцезахисного крему;

раннє виявлення за допомогою щорічних оглядів шкіри всього тіла у лікаря, починаючи з 50 років;

ніякого втручання.

Як показали результати, первинна профілактика на 44% знижує захворюваність на меланому в порівнянні з раннім виявленням і на 39% знижує прогнозовану смертність. Завдяки використанню засобів захисту від ультрафіолету було видалено на 27% менше злоякісних пухлин з кератиноцитів, ніж при щорічних обстеженнях шкіри.

Крім цього, важливим є зниження соціальних витрат майже на 22% в порівнянні з програмою раннього виявлення.

MedOboz раніше повідомляв, що завдяки цілеспрямованому і дуже точному опроміненню, яке відоме як брахіотерапія, можна забезпечити кращий контроль над пухлиною та запобігти розвитку побічних ефектів.

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