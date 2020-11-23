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В Україні стартував проєкт з впровадження персоналізованої терапії раку

  • Нова компанія Preci буде працювати над підвищенням ефективності лікування онкозахворювань

  • Її мета – збільшити точність призначення хіміотерапевтичних препаратів

  • Запропонований підхід призначений для лікарів-онкологів

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Українцям стане доступним персоналізоване лікування онкологічних захворювань, зокрема раку грудей та раку товстої кишки. Завдяки компанії Preci можна буде визначити потрібну терапію для конкретного пацієнта.

Про старт біомедичного проєкту на своїй сторінці в Facebook повідомив Костянтин Єфименко, директор фармзаводу "Біофарма".

За його словами, цей підхід, призначений виключно для лікарів-онкологів, дозволяє збільшити точність призначення хіміотерапії до 80-90%.

З кожним роком кількість препаратів для лікування раку неухильно зростає. Використання деяких з них може бути обмежене конкретною локалізацією або стадією злоякісного процесу.

Одним з найбільш поширених терапевтичних методів є хіміотерапія, яка неодноразово доводила свою ефективність в боротьбі з раком. Але є випадки, коли даний підхід не працює через те, що пухлинні клітини не реагують на препарат і, відповідно, не гинуть.

Таке явище називається хіміорезистентністю. Для пацієнта це може означати втрату дорогоцінного часу і пошук іншого препарату. Також не варто забувати, що хіміотерапевтичне лікування має ряд побічних ефектів, які погіршують і без того погане самопочуття хворого. Тому дуже важливо відразу і точно визначити потрібні ліки. Саме таким підбором дієвих препаратів для конкретного клінічного випадку і буде займатися нова українська компанія Preci.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Місце
Україна
Тег
лікування раку
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