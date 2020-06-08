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/ Онкологія

В Україні швидкими темпами поширюється рак: тривожні дані

  • За темпами поширення раку Україна посідає друге місце в Європі

  • Зокрема, на обліку в країні перебуває майже 1 мільйон людей із онкологічною патологією

  • Всі вони або успішно пройшли лікування, або перебувають у стані ремісії

  • Аби покращити реакцію організму на лікування і пришвидшити одужання, медики радять уважно слідкувати за станом здоров’я

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Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. На обліку в країні нині майже 1 мільйон людей із онкологічною патологією, котрі успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії.

Такі дані наводить Центр громадського здоров’я на сторінці у Facebook. Фахівці також нагадали, який рекомендацій варто дотримуватися, аби організм був у змозі боротися із хворобами.

"З кожним роком збільшується кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання. Але у тих, хто поборов рак, є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу", – йдеться у повідомленні.

За темпами поширення раку Україна посідає друге місце в Європі

За темпами поширення раку Україна посідає друге місце в Європі

Аби покращити реакцію організму на лікування, пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя, медики радять дотримуватися правил здорового харчування, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я.

Після завершення лікування, підкреслюють фахівці, пацієнти часто бояться, що рак може повернутися – трапиться рецидив. Для того, щоб побороти страх і мати відчуття контролю над цим, потрібно дотримуватися усіх рекомендацій лікаря та прислухатися до організму.

"Обов’язково повідомляйте лікаря, якщо у вас з’явились нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. Повідомте про ліки, вітаміни або трави, які приймаєте. Дотримуйтесь інструкцій щодо планових обстежень. Це допоможе виявити ранні ознаки нового або того ж раку, попередити інші супутні захворювання", – закликають у ЦГЗ.

Дотримуйтеся здорового способу життя:

  • Фізична активність. Збереження фізичної активності може покращити результати лікування та знизити ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і ендометрію (слизової оболонку матки). Важливо попередньо проконсультуватися із лікарем і поступово збільшувати активність.

  • Правильне харчування. Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Проконсультуйтеся з лікарем щодо продуктів, які варто їсти. Експерти рекомендують: фрукти, овочі та цільні зерна. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання фаст-фудів та іншої їжі із високим вмістом жиру, крохмалю або цукру. Не використовуйте біологічно активні добавки для профілактики раку.

  • Відмовтеся від шкідливих звичок. За даними ВООЗ, щорічно у світі 22% онкохворих помирають від раку, який виник внаслідок куріння. Відмовившись від куріння, можна зменшити ризик розвитку раку на 70%. Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.

  • Контролюйте час проведення на сонці. Ультрафіолетове випромінювання найбільш інтенсивне з 10:00 до 16:00. Щодня використовуйте сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Центр громадського здоров’я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії вчені підтвердили ефективність рідкої біопсії для діагностики та відстеження раку – завдяки їй можна навіть передбачити рецидиви.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
Центр громадського здоров'я рак лікування раку
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