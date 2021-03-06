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/ Онкологія

Українська компанія підійшла до прориву в області лікування пухлин хіміотерапією

1.2т
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Українська стартап-компанія Preci Biopharma почала працювати над вирощуванням органоїдів злоякісних пухлин до 3-х діб. Дослідження почали з 45 днів і змогли скоротити час до 4-х діб.

Таке завдання поставили для поліпшення лікування за допомогою хіміотерапій. Згідно із зібраними даними, близько 50% первинних хіміотерапій в Україні неефективні і завдають шкоди пацієнтам з онкологією. Про це розповів президент фармацевтичної компанії Biopharma Костянтин Єфименко у себе в Facebook.

"Перед компанією Preci стоїть завдання довести вирощування органоїдів злоякісних пухлин до 3х діб. Почали ми з 45 днів, як це було описано в Nature. На фото зрілий органоїд, який ми навчилися вирощувати за 4 дні. Залишилося найскладніше, скоротити цей строк на один день", – написав він.

Органоїд, вирощений за 4 дні.
Органоїд, вирощений за 4 дні. Джерело: Костянтин Єфименко в Facebook

Вчені планують провести перший скринінг понад 50 різних хіміотерапій, включаючи таргетні препарати, на цих органелах.

За словами Єфименко, проблема з ефективністю хімотерапіі пов'язана з тим, що більша кількість призначень відбувається на підставі гістології, менше на підставі імуногістохімії і ще менша кількість на підставі секвенування генному.

"Величезне питання до таких досліджень. Упевнений, патоморфологія у нас в країні жорстко буксує. Потрібні зміни. Наближаємо доступність нашої технології для кожного українця", – пояснив президент Biopharma.

Органоїд виростила українська компанія Preci.
Органоїд виростила українська компанія Preci. Джерело: Костянтин Єфименко в Facebook
Над дослідженням працює Preci.
Над дослідженням працює Preci. Джерело: Костянтин Єфименко в Facebook
Скріншот.
Скріншот. Джерело: Костянтин Єфименко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щорічно близько 65 тис. українців вмирають від раку і приблизно 140 тисяч дізнаються про страшний діагноз. Зараз в країні зареєстровано понад 1 млн онкохворих, про що говорить офіційна статистика МОЗ України, і це далеко не межа.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
рак лікування раку
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