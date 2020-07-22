Учені з США і Китаю розробили метод, що дозволяє за аналізом крові виявити п'ять форм раку за чотири роки до того, як з'являться його перші ознаки.

Як пише журнал Nature Communications, тест, який отримав назву PanSeer, ефективно виявляє на ранніх стадіях рак шлунка, стравоходу, леень і печінки, а також колоректальний рак.

Зразки крові для вивчення збирали в рамках дослідження, проведеного Університетом Фудань в Китаї в період з 2007 по 2017 рік. У ньому брали участь більше 120 тисяч осіб. Унікальність дослідження полягала в тому, що у фахівців був доступ до крові онкологічних хворих, взятої задовго до того, як у них був діагностований рак традиційними методами.

Учені навчилися розпізнавати рак за чотири роки до його появи Фото: 1838.life

Учені виконали аналіз зразків плазми від 605 безсимптомних осіб, у 191 з яких пізніше був діагностований рак, 223 зразків від хворих на рак з підтвердженим діагнозом, а також 200 зразків первинної пухлини і нормальної тканини.

Це дозволило авторам визначити в крові маркери раннього розвитку раку і розробити на їх основі тест. У підсумку новий метод виявив рак у 91 відсотку випадків у людей, у яких не було симптомів, коли брався аналіз крові, а діагноз був поставлений тільки через один-чотири роки. З імовірністю 95 відсотків тест визначив відсутність раку. Для пацієнтів, у яких рак вже був діагностований на момент взяття крові, ймовірність виявлення по раннім маркерами склала 88 відсотків.

"Кінцева мета – використовувати тест для регулярних аналізів крові під час щорічних медичних оглядів", – сказав автор статті Кунь Чжан (Kun Zhang), професор і завідувач кафедрою біоінженерії в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Дослідники підкреслюють, що аналіз PanSeer не передбачає, у кого може розвинутися рак, а у кого ні. Він виявляє пацієнтів, у яких вже є ракові утворення, але вони залишаються безсимптомними для сучасних методів виявлення.

Автори сподіваються, що розроблений ними тест буде широко затребуваний для раннього скринінгу п'яти найпоширеніших типів раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що протягом 20 років, якщо збережуться існуючі тенденції, кількість випадків захворювання на рак може зрости на 60%. Найбільш високим (близько 81%) зростання буде в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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